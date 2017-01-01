内在导向生成器：你的内在指导

发现你的骶骨权威，做出清晰的决策，远离挫败感。通过脚本轻松解释文本到视频。

在这个45秒的视频中，探索成为“内在导向生成器”的本质，专为人类设计初学者和对自身内在运作感到好奇的人打造。我们将揭开你的骶骨权威的力量，引导你识别真实的“是”或“否”。视觉风格将是简洁且信息丰富的，包含动态动画图表和宁静的内省场景，由一个冷静、教育性的AI化身进行旁白。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
这个60秒的视频专为那些常常面临犹豫不决和“挫败感”的生成者和显化生成者设计。学习掌握“等待回应”的艺术，利用你固有的设计从惰性中走出来，进入强有力的行动。视频将采用同理心和实用的语气，利用可关联的场景和微妙的能量动画，辅以清晰的语音生成，鼓励与骶骨能量的真正对齐。
示例提示词2
在这个简洁的30秒教程中解锁你的“内在指导系统”，非常适合那些对自己的“人类设计图”感到新奇并渴望快速自我发现的人。我们将快速强调你的骶骨中心的深刻作用，展示这个重要的能量中心如何影响你的每一个选择。视觉效果将是引人入胜且节奏快速的，包含图表示例的快速剪辑和屏幕文字，通过精确的字幕/说明文字使关键术语易于理解。
示例提示词3
见证拥抱你的“骶骨能量”的变革力量，在这个鼓舞人心的50秒短片中，目标是准备优化其“决策”和整体“生成者能量”的生成者。发现如何利用你的直觉反应可以为你的生活带来更大的清晰度和流动性。视觉风格将是动态且激励人心的，使用HeyGen媒体库/库存支持展示和谐行动和积极结果的人物，伴随着自信且充满活力的配乐。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

内在导向生成器如何运作

了解你独特的人类设计“内在导向生成器”如何指导你的决策，赋予你以清晰和真实性导航生活的能力。

1
Step 1
选择你的核心导向
生成者和显化生成者（“内在导向生成器”）通过他们的人类设计图发现他们独特的设计。就像在HeyGen中选择一个AI化身来代表你的信息一样，你识别你的特定能量类型以了解你与生俱来的运作模式。
2
Step 2
选择你的骶骨反应
你的骶骨权威是你强大的内在指导系统。倾听你的直觉“嗯哼”或“呃呃”作为真或假，是或否。就像使用语音生成为你的视频提供清晰的声音一样，你的骶骨能量提供了明确、即时的反应来指导你的决策。
3
Step 3
应用“等待回应”策略
生成者不是主动发起，而是通过等待生活呈现的机会来回应而茁壮成长。想象一下使用HeyGen的模板和场景来构建你的内容；你等待合适的提示或输入，然后有效地激活你强大的生成者能量。
4
Step 4
导出你的真实行动
当你尊重你的骶骨权威并真实回应时，你与真正的目标对齐，避免因主动发起或强迫事情而产生的挫败感。自信地导出你的行动，知道它们是真实对齐的，就像使用纵横比调整和导出以确保你的最终视频完美适合其预定平台一样。

增强内在指导培训

利用AI创建互动培训模块，提高学习者对其内在导向和决策的参与度和保留率。

在人类设计中，什么是内在导向生成器？

内在导向生成器，通常是人类设计中的生成者或显化生成者类型，主要使用他们的骶骨权威进行决策。这意味着他们被设计为等待生活的回应，由他们的骶骨能量引导，而不是主动发起。

生成者和显化生成者在人类设计中如何运作？

生成者和显化生成者都有一个定义的骶骨中心，为他们提供持续的生成者能量。他们的核心策略是对外部刺激做出回应，这可以防止挫败感并确保他们参与有意义的活动。

为什么骶骨中心对人类设计生成者至关重要？

骶骨中心是人类设计图中生成者的重要能量中心，作为他们的主要内在指导系统和内在权威。它表明了生命力的持续来源，是他们响应策略的关键。

“等待回应”如何影响生成者的决策？

对于内在导向生成器来说，“等待回应”意味着在采取行动之前倾听他们的骶骨权威——一种直觉反应或骶骨能量。这确保了他们的决策与他们真正的能量和目标一致。