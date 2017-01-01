内部入职视频制作工具：快速且引人入胜的入职
创建引人入胜的个性化入职视频，提高员工满意度和留存率，利用先进的“AI化身”。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的时尚企业视频，面向人力资源团队，展示如何高效扩展入职流程。音频应包含专业背景音乐和清晰的字幕以提高可访问性。结合HeyGen的模板和场景快速创建，并利用字幕/字幕功能实现全球覆盖。
设想一个2分钟的视频，专为部门经理创建特定培训模块，重点是使用动画视频进行复杂软件教程。美学风格应详细且具有指导性，配以引人入胜的动画视觉效果和冷静的解释性旁白。确保使用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面指南转换为动态演示，并通过媒体库/库存支持增强视觉辅助。
制作一个45秒的视频，面向潜在员工，展示积极的公司文化以提升雇主品牌视频。视觉风格应积极向上且现代，具有动态视觉效果和欢快的音乐曲目。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化各种社交平台，并利用语音生成简洁传达关键信息。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化内部入职视频的制作？
HeyGen通过利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，彻底改变了内部入职视频的制作。这款强大的AI视频生成器简化了制作流程，使您能够快速将脚本转化为引人入胜的员工入职视频，而无需广泛的技术技能。
HeyGen能否帮助个性化新员工的入职视频？
当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制和丰富的媒体库，以定制您的入职视频，确保为新员工提供高度个性化的体验。您可以加入公司的标志、颜色，并利用各种视频模板以符合您的品牌形象。
HeyGen提供哪些AI驱动的功能来扩展入职视频制作？
HeyGen提供强大的AI驱动功能，包括AI化身和从脚本到视频的功能，这对于高效扩展入职视频至关重要。这些技术能力使得培训模块在不同团队或语言之间的无缝本地化和快速部署成为可能。
HeyGen是一个易于使用的编辑工具吗？
是的，HeyGen被设计为一个易于使用的编辑工具，允许任何人轻松创建专业的动画入职视频。其直观的界面结合广泛的视频模板，简化了为新员工制作引人入胜的内容的过程，而无需事先具备视频编辑专业知识。