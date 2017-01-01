内部新闻视频制作工具：提升员工参与度
使用AI虚拟形象轻松创建引人入胜的内部视频，改变您的沟通方式并节省时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
专为新员工设计一个45秒的视频，详细介绍基本的人力资源和培训更新。视觉和音频风格应友好、简洁且易于理解，始终保持一致的品牌美学。利用HeyGen的可定制模板和场景，高效制作一段信息丰富且欢迎的员工参与视频，确保所有重要信息得到有效传达。
制作一个30秒的文化和表彰视频，旨在公司范围内分发，庆祝近期团队成就。视觉风格应振奋人心且充满庆祝气氛，配有动态过渡和温暖鼓舞的音频叙述。使用HeyGen的语音生成功能，创造一个引人入胜且情感丰富的故事体验，提升士气并促进积极的工作环境。
开发一个90秒的内部新闻视频，面向全球团队，提供关于关键跨职能项目的更新。视觉呈现需要现代且简洁，适用时需有清晰的数据可视化，而音频保持信息性和权威性。实施HeyGen的字幕功能，确保所有观众的可访问性和清晰理解，促进跨多语言背景的可扩展沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化内部沟通视频新闻的制作？
HeyGen作为一个AI视频生成器，允许您将文本转化为引人入胜的视频新闻。这简化了内部沟通，使分享更新变得容易，并提升员工参与度，无需复杂的编辑或设备。
HeyGen能帮助创建符合品牌的视频用于内部使用吗？
当然可以。HeyGen提供可定制的视频模板和AI虚拟形象，使您能够制作一致的品牌视频。您可以轻松地将公司的标志和颜色融入其中，以在所有内部沟通中保持品牌形象。
使用AI视频生成器进行员工沟通有哪些好处？
使用像HeyGen这样的AI视频生成器显著提升员工沟通，提供可扩展的沟通解决方案。它提供AI驱动的自动化，减少视频制作所需的时间和资源，是人力资源和培训更新的易用工具。
HeyGen如何确保我们的内部新闻视频对所有员工都可访问？
HeyGen支持创建内部新闻视频，具有自动字幕和多语言语音功能。这些功能确保您的视频内容对多元化的员工队伍可访问且易于理解，提升整体员工参与度。