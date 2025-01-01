内部信息视频制作工具：提升员工参与度

通过AI驱动的视频简化内部沟通。使用脚本生成的文本到视频功能轻松生成引人入胜的内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

为团队负责人和部门主管开发一个30秒的公司公告视频，采用专业、简洁的视觉风格，使用HeyGen提供的直接信息和清晰字幕/说明文字，以提高沟通的可达性。
制作一个60秒的新员工入职视频，内容欢迎且信息丰富，展示HeyGen的多样化AI虚拟形象，在动画背景下呈现关键信息，帮助他们顺利融入。
为特定部门团队（如市场营销或销售）创建一个90秒的解释视频，采用引人入胜的信息图表风格的视觉美学和对话语气，利用HeyGen丰富的模板和场景库高效构建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

内部信息视频制作工具的工作原理

通过创建专业的品牌视频轻松简化内部沟通并提升员工参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
将您的内部信息粘贴到文本编辑器中。我们的平台使用先进的“脚本生成的文本到视频”功能自动生成场景和初始配音，将您的文本转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择一个模板
浏览我们为内部沟通设计的多样化“视频模板”库。选择一个适合您信息的“模板和场景”布局，无论是公司公告、培训还是入职。
3
Step 3
添加您的AI主持人
通过“AI虚拟形象”增强您的信息。从多样化的“AI虚拟形象”中选择一个来代表您的品牌，并以引人入胜的方式传达您的信息，使您的内部视频更具个性和影响力。
4
Step 4
应用品牌并导出
使用我们的“品牌控制（标志、颜色）”自定义您的视频，添加公司品牌元素如标志和品牌颜色。完成后，以您所需的格式导出您的专业内部视频。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强内部沟通和参与度

制作引人入胜且鼓舞人心的内部视频，用于公司公告和员工士气，以促进一个联系紧密的工作环境。

常见问题

HeyGen如何提升内部沟通视频？

HeyGen通过让用户快速创建具有AI虚拟形象和文本到视频功能的引人入胜的内容，彻底改变了内部沟通视频。这有助于简化沟通并有效提升整个组织的员工参与度。

是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频生成器？

HeyGen作为一个有效的AI视频生成器脱颖而出，因为它结合了逼真的AI虚拟形象和配音生成等强大AI功能与用户友好的工具。这使企业能够高效地创建符合公司品牌的高质量视频。

HeyGen可以用于各种类型的内部视频，如入职或培训吗？

是的，HeyGen非常适合创建多样化的内部视频，包括全面的入职视频和有效的培训视频。其丰富的视频模板库和文本到视频功能使得制作任何内部需求的专业内容变得简单。

HeyGen如何在视频内容中支持一致的公司品牌？

作为专业的视频制作工具，HeyGen通过其专用的品牌控制确保一致的公司品牌。用户可以轻松将他们的标志、品牌颜色和自定义字体融入每个视频中，保持所有沟通中的统一品牌形象。