内部消息视频生成器：简化您的沟通
轻松创建专业且引人入胜的内部沟通视频，利用强大的从脚本到视频功能。
创建一个45秒的公司公告视频，目标是人力资源经理和市场团队，设计上采用动态的企业视觉风格和欢快的背景音乐。突出HeyGen的模板和场景以及旁白生成如何通过AI驱动的自动化快速制作专业且引人入胜的视频，优化在线视频编辑器体验。
为培训与发展专家和全球团队领导者开发一个90秒的员工培训模块，采用指导性、支持性的视觉风格，配有多语言覆盖和清晰的屏幕文本。展示HeyGen的字幕/说明功能和多样化的视频模板如何简化复杂信息，并确保所有员工的全面本地化功能。
展示一个1分30秒的内部消息视频，面向内部沟通团队和品牌经理，采用精致、符合品牌的视觉风格，配合一致的色彩方案和权威但友好的语气。强调HeyGen的旁白生成和媒体库/素材支持如何在保持品牌套件一致性的同时，高效地创建专业且引人入胜的视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI创建专业的内部沟通视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，包括逼真的AI虚拟形象和复杂的从脚本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜且专业的内部消息。这种AI驱动的自动化简化了企业的视频创建过程。
HeyGen能否根据特定品牌指南定制视频内容？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合公司的标志、特定颜色和其他元素，以确保每个内部消息视频都符合您的品牌套件。这确保了专业且引人入胜的视频，同时保持品牌一致性。
HeyGen提供哪些技术功能以提高视频的可访问性和全球覆盖？
HeyGen通过强大的本地化功能支持全球沟通，包括自动字幕和说明以及多语言的高级旁白生成。这些功能确保您的内部沟通视频对多元化的员工群体具有可访问性和影响力。
HeyGen是否自动化创建员工培训和公司公告视频？
是的，HeyGen大大自动化了高质量员工培训模块和重要公司公告的制作。我们的平台的AI驱动自动化功能允许您快速生成精美的内部沟通视频，节省时间和资源。