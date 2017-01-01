内部指导视频制作工具，用于引人入胜的团队培训

快速设计引人入胜的内部沟通和培训视频。使用HeyGen的从脚本到视频功能，节省时间和精力。

想象一个由人力资源团队为新员工制作的45秒“欢迎加入团队”视频。这个引人入胜的视频应由多元化的AI化身传递重要的入职信息，并配以温暖且专业的配音生成。视觉风格应简洁且富有吸引力，友好的语气让新同事感到立刻舒适和知情。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对初级员工的60秒培训视频，专注于公司内的特定技能或流程。利用HeyGen的模板和场景来构建内容，使用从脚本到视频的功能呈现清晰的分步说明。视觉方法应具有指导性且激励人心，音频风格应平静专注，鼓励在个性化辅导环境中学习和成长。
示例提示词2
需要一个30秒的内部沟通视频，旨在高效宣布新的公司举措或重要政策更新。这个快速的AI视频制作应具备动态视觉效果、清晰的配音生成和字幕/说明文字，以确保可访问性和影响力。风格应专业且直接，有效且引人入胜地在各部门传达关键信息。
示例提示词3
创建一个45秒的内部指导视频制作高光集锦，经验丰富的团队成员分享他们对新同事的三大生产力技巧。这个引人入胜的视频应利用从脚本到视频的功能来阐述关键见解，并结合媒体库/库存支持以提供相关背景视觉效果。整体视觉风格应激励人心且平易近人，配以欢快、鼓舞人心的音轨，以促进知识共享和协作的文化。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内部指导视频制作工具的工作原理

通过个性化的内部指导视频赋能您的团队。使用AI化身和直观工具快速高效地创建引人入胜的高质量培训内容。

1
Step 1
创建您的指导脚本
首先编写您的指导内容或选择一个视频模板。HeyGen的从脚本到视频功能让您可以轻松地将书面指导转化为精美的视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的导师。您还可以生成自然的配音，以清晰且专业地传达您的信息。
3
Step 3
结合品牌和媒体
通过利用HeyGen的品牌控制（标志、颜色）个性化您的指导内容，以在所有内部沟通视频中保持一致的公司形象。
4
Step 4
导出您的指导视频
通过自动生成的字幕/说明文字来增强可访问性，完成您的视频。轻松导出您的高质量视频，以便在您的组织内无缝共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建个性化辅导视频

.

开发定制的、鼓舞人心的视频信息，用于个性化辅导，促进团队内的个人成长和技能发展。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们的内部培训和沟通？

HeyGen使人力资源团队能够快速创建引人入胜的培训视频、入职视频和内部沟通视频。通过利用AI化身和从脚本到视频的转换，您可以高效地为您的组织制作专业内容。

是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频制作工具？

HeyGen是一个有效的AI视频制作工具，因为它使用逼真的AI化身和先进的配音生成将脚本转化为专业视频。这简化了视频制作过程，使高质量内容即使在没有复杂编辑技能的情况下也能实现。

HeyGen是否提供多种视频模板以简化创作？

是的，HeyGen提供多种可定制的视频模板，允许用户快速开始他们的视频创作过程。其直观的用户界面确保了一种经济高效且高效的方式来制作高质量、引人入胜的视频。

HeyGen可以用于创建个性化辅导或内部指导视频吗？

当然可以，HeyGen是一个出色的内部指导视频制作工具，能够使用AI化身和自定义配音创建个性化辅导视频。这有助于为员工发展和支持提供一致且引人入胜的视频。