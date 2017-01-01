内部帮助台视频制作工具：更快创建培训

快速将您的内部帮助台脚本转化为专业培训视频。我们的从脚本到视频功能提升团队效率和知识共享。

创建一个吸引人的60秒新员工入职视频，解释使用内部帮助台视频制作工具提交工单的最简单方法。视觉风格应明亮且充满欢迎感，特色是友好的AI化身和清晰、热情的AI配音，从文本到视频无缝生成。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒视频文档指南，针对现有员工，解决常见的软件故障问题。视频应具有专业、干净的视觉风格，由一个有帮助的AI化身演示步骤，配以冷静和令人安心的配音生成，以确保清晰度。
示例提示词2
制作一个动态的30秒内部通讯视频，宣布内部帮助台系统的新功能，面向所有员工。利用生动的模板和场景，快速切换，并配以充满活力的配音，确保通过自动生成的字幕/说明轻松消化关键信息。
示例提示词3
设计一个有见地的50秒视频，面向领导层和内部部门，展示帮助台团队在解决问题方面的效率，作为内部帮助台视频制作工具。视觉和音频风格应如纪录片般引人入胜，结合媒体库/库存支持中的相关视觉效果，有效讲述故事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内部帮助台视频制作工具如何运作

轻松创建清晰、引人入胜且一致的内部帮助台视频，以增强您的团队并简化支持流程。

1
Step 1
创建您的脚本或内容
首先编写您的帮助台指令。我们的平台利用“从脚本到视频”功能，自动将您的文本转化为引人入胜的视频内容，作为一个有效的内部帮助台视频制作工具。
2
Step 2
选择清晰的视觉效果
通过选择多样化的“AI化身”或使用屏幕录制来增强您的解释，直观地展示培训视频的解决方案。
3
Step 3
完善并品牌化您的视频
通过添加准确的“字幕/说明”和整合公司的品牌元素如标志和颜色，确保视频文档的可访问性和品牌一致性。
4
Step 4
导出并与您的团队分享
一旦您的内部通讯视频完成，轻松以您所需的格式“导出”并在您的组织内分享，以便即时访问和改进支持。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的内部程序

将复杂的技术程序和内部政策简化为清晰、易懂的视频指南，供所有员工使用。

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频项目？

作为领先的“生成式AI平台”，HeyGen使用户能够将想法转化为惊艳的视频。它简化了“提示原生视频创作”，并提供“从文本到视频”的功能，配有逼真的“AI化身”和声音，实现多样化创意项目的“端到端视频生成”。

HeyGen可以用于高效的内部通讯和培训视频吗？

当然可以。HeyGen是一个出色的“内部帮助台视频制作工具”，非常适合创建引人入胜的“培训视频”和“内部通讯视频”。通过逼真的“AI化身”和定制的“AI配音”，您可以快速为您的组织制作高质量、专业的内容。

HeyGen为视频创作提供哪些类型的AI化身和声音选项？

HeyGen提供多样化的逼真“AI化身”和定制“AI声音”选项，以完美匹配您的品牌和信息。我们的“生成式AI平台”确保这些化身自然且专业地传达您的“从文本到视频”脚本，提升您的整体“视频制作”体验。

HeyGen是否提供屏幕录制和可访问视频文档的功能？

是的，HeyGen支持强大的“视频文档”，允许您轻松将“屏幕录制”整合到您的项目中。此外，您可以利用集成的“视频编辑器”进行优化，并自动生成“AI字幕生成器”，确保您的内容可访问且引人入胜，准备以“MP4”格式导出。