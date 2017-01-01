制作一个简洁的45秒内部FAQ视频，针对新员工常见的公司文化问题。视觉风格应明亮且充满亲和力，由多样化的AI化身呈现信息，并通过从您的脚本直接生成的温暖、清晰的旁白进行解说。确保视频使用HeyGen的AI化身和旁白生成功能，以专业且亲切的方式轻松分享重要的内部知识。

生成视频