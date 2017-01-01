内部演示视频制作工具：简化团队培训
使用AI驱动的功能和专业配音生成创建引人入胜的产品演示视频，以增强清晰度。
对于内部团队和新员工，制作一个1分钟的内部演示视频，展示最近的软件更新。该视频需要专业但亲切的视觉风格，配以友好且清晰的AI配音。关键是利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保信息一致，使其成为理想的内部演示视频制作解决方案。
113/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个90秒的产品演示视频，专为潜在客户和销售团队设计，强调我们新产品的独特优势。视频应展现时尚、现代的视觉美感，由一个引人入胜的AI化身进行演示。添加字幕以增强可访问性，巩固HeyGen作为顶级产品演示视频制作工具的地位。
示例提示词2
如何为市场营销人员和内容创作者制作一个2分钟的教学视频，展示快速生成社交媒体内容的有效策略？所需的视觉和音频风格是充满活力和现代的，广泛使用HeyGen的多样化模板和场景展示创意可能性。这种方法使任何人都能成为AI视频创作者，轻松将简单概念转化为专业演示视频脚本。
示例提示词3
需要一个45秒的技术说明视频，为开发人员和技术支持人员清晰地概述新的API集成。它必须保持精确、直截了当的视觉和音频风格，重点展示详细的屏幕录制和屏幕注释。利用丰富的媒体库/素材支持来说明复杂的要点，展示HeyGen中的AI功能如何促进基于屏幕录制的技术内容创作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen利用先进的AI功能简化整个视频制作过程，使用户能够高效地创建高质量内容。其强大的AI视频创作者轻松将脚本转化为动态视频。
HeyGen能否将屏幕录制与AI配音功能结合？
是的，HeyGen允许用户录制屏幕并无缝集成AI配音，创建全面的教程或产品演示视频。这一功能使内部演示视频的创建更加高效。
HeyGen视频有哪些品牌定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，以确保您的视频完美契合品牌形象。您可以应用自定义品牌元素，包括标志和配色方案，以在所有视频资产中保持一致的专业外观。
HeyGen如何提升产品演示视频和内部沟通？
HeyGen使企业能够快速有效地制作引人入胜的产品演示视频和内部演示视频。通过其直观的界面和AI功能，您可以清晰地向观众展示产品功能并传达复杂的想法。