Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的60秒“领导更新”视频，面向全体公司员工，采用专业、简洁的视觉美学，配以自信且清晰的旁白。此视频可以通过HeyGen的文本转视频功能轻松从脚本生成，确保关键信息准确高效地传达。
设计一个45秒的动态视频，专注于通过“知识共享”计划提升“团队参与度”，面向跨部门的项目团队。视觉风格应现代且信息图表驱动，配以轻快且清晰的声音。关键是通过HeyGen的自动字幕/字幕功能确保所有技术术语和重要要点对每个人都易于理解。
制作一个鼓舞人心的30秒“员工参与”视频，巧妙地突出“公司文化”，非常适合在内部展示给所有员工。视觉基调应温暖且吸引人，背景音乐柔和且振奋人心，并包含真实的员工感言。利用HeyGen的多功能模板和场景快速组装一个精美且视觉吸引力强的短故事。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化内部沟通视频的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能简化了制作引人入胜的内部沟通视频的过程。这使得沟通团队能够轻松提升员工参与度。
HeyGen可以用于有效的入职和培训视频吗？
当然可以。HeyGen的平台提供强大的AI驱动功能，如语音生成和字幕，非常适合创建专业且一致的培训模块和知识共享内容，与员工产生共鸣。
HeyGen为内部视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户在视频中加入公司标志和颜色。这确保所有内部沟通视频保持一致且专业的公司文化，强化您的品牌形象。
HeyGen如何支持领导更新和团队参与？
HeyGen使领导者能够高效地传递引人入胜的视频沟通，促进更强的团队参与。通过文本转视频等功能，领导更新可以快速制作并分发到各个团队，确保信息传递清晰且一致。