您的团队参与内部宣传视频制作工具
转变您的内部沟通：从脚本创建强大的内部宣传视频，利用智能文本到视频功能吸引员工。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的欢迎视频，为新员工介绍公司的核心价值观。视觉美学应简洁专业，使用友好的语音生成引导他们了解基本信息。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美且信息丰富的作品，为他们的员工体验定下积极的基调。
开发一个30秒的雇主品牌视频，展示公司充满活力的文化，面向内部团队和潜在候选人。采用快节奏、视觉丰富的风格，配以动态过渡和鼓舞人心的配乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作，将关于团队合作和创新的关键信息转化为引人入胜的视觉效果。
制作一个45秒的内部培训视频，提供新软件功能的“专业提示”，针对特定部门。视觉方法应清晰且具有指导性，配以平静的解说以确保易于理解。通过HeyGen自动生成准确的字幕/说明文字，提高所有观众的可访问性和理解度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化内部沟通视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，使您能够轻松制作引人入胜的内部沟通视频。利用AI虚拟形象和强大的文本到视频功能，将脚本转化为专业内容，即使没有视频编辑经验也能做到。
HeyGen可以用于制作多样化的内部培训视频和入职内容吗？
当然可以，HeyGen提供强大的功能来生成各种内部培训视频和全面的入职视频。利用广泛的可定制视频模板和丰富的视频资产库，快速制作适合任何企业需求的引人入胜的解释视频。
HeyGen为企业视频提供了哪些品牌功能？
HeyGen允许您在所有企业视频中保持一致的品牌形象，提供广泛的品牌控制。轻松整合公司标志、特定颜色和自定义风格，在每个内部宣传视频中强化您的雇主品牌。
HeyGen是一个适合团队协作的视频制作软件吗？
是的，HeyGen被设计为一个用户友好的视频制作软件，促进高效的团队协作。其直观的界面和拖放式的简单操作，使任何人都能创建专业视频，无需广泛的视频编辑经验。