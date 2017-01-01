内部认知生成器：提升员工参与度
即时创建引人入胜的内部沟通。我们的内部认知生成器使用AI虚拟形象为您的团队传递清晰、一致的信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段30秒的内部沟通更新视频，面向所有员工，内容关于新政策更新，重点在于清晰的信息传达和一致的语调。利用HeyGen的文本转视频功能，确保传递的准确性和专业性。
想象一段简洁的60秒专业公告，庆祝公司里程碑，目标是提升所有内部利益相关者的员工参与度。此视频应具有动态、振奋人心的视觉风格，并配以欢快的背景音乐，充分利用HeyGen的多样化模板和场景。
设计一个专为人力资源和内部沟通团队打造的45秒强力片段，突出AI内部沟通生成器的节省时间优势。视觉风格应现代高效，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的自信旁白，以传达解决方案。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强内部沟通？
HeyGen作为AI内部沟通生成器，赋能人力资源和内部沟通团队创建动态AI视频。这确保了信息传达的清晰性和语调的一致性，大大提升了员工参与度和组织内部认知。
HeyGen提供哪些功能用于创建内部认知视频？
HeyGen提供强大的内容创建功能，包括可定制的AI虚拟形象、从脚本到视频的功能以及专业的语音生成。用户还可以利用各种模板和场景快速制作有影响力的专业公告和员工入职材料。
HeyGen如何帮助人力资源和内部沟通团队节省时间？
HeyGen是一个强大的节省时间工具，通过自动化视频内容生成帮助人力资源和内部沟通团队。它允许高效扩展沟通工作，将复杂的政策更新和常规公告转化为引人入胜的视频格式，而无需大量的制作资源。
HeyGen能否协助政策更新和员工入职材料？
是的，HeyGen非常适合生成专业公告、政策更新和引人入胜的员工入职材料。其AI视频代理功能确保信息传达的清晰性，并在所有关键内部内容中保持一致的语调，促进更好的组织对齐。