内部公告视频制作工具，激励您的团队
通过文本转视频功能轻松生成有影响力的企业公告视频，让您的团队保持信息畅通和联系紧密。
制作一个鼓舞人心的60秒员工聚焦视频，庆祝最近的团队成就或个人贡献，面向整个公司团队。视觉和音频风格应温暖且类似采访，配有激励性的旁白和柔和的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能实现清晰的传达，并自动生成字幕/说明文字，确保所有观众都能访问。
设计一个30秒的企业公告视频，以强化公司核心价值观或分享积极的文化更新，面向现有员工和新员工。视觉风格应专业且鼓舞人心，与公司品牌一致，并配有振奋人心的器乐音乐。使用HeyGen的多样化模板和场景快速设定基调，并整合媒体库/素材支持以获得高质量的视觉效果。
开发一个引人入胜的30秒视频，宣布即将举行的内部网络研讨会或团队活动，专为特定部门或跨职能团队设计。这个内部沟通视频应具有动态和信息丰富的视觉风格，配以生动的图形和充满活力的配乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种内部平台，并结合AI虚拟形象以实现个性化效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的内部公告视频？
HeyGen通过先进的AI视频平台将您的内部沟通转化为引人入胜的内容。它使您能够高效地制作专业的企业公告视频，确保您的信息清晰地传达给员工。
HeyGen提供哪些创意功能来制作引人入胜的员工沟通视频？
HeyGen提供强大的创意工具，如AI虚拟形象和无缝的文本转视频转换，使您能够生成高质量的内部视频。您还可以利用各种视频模板快速制作专业且引人入胜的内容供您的团队使用。
使用HeyGen制作各种公司更新的高质量内部视频是否容易？
是的，HeyGen通过AI简化了高质量内部沟通视频的制作，使其成为您所有公司更新的简单视频制作工具。其直观的平台允许您轻松应用品牌并生成专业的内部视频。
除了公告，HeyGen还能如何支持我们的内部视频需求？
HeyGen不仅限于公司公告视频，还支持多样化的内部视频需求，包括全面的培训视频和引人入胜的员工入职内容。您可以轻松创建和分享这些内部视频，提升整体沟通效果。