内部公告视频生成器，确保清晰沟通
通过我们的文本转视频功能快速创建有影响力的公司公告，实现无缝的内部沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个吸引人的45秒公司范围内的公告视频，向所有员工介绍一项新的公司计划。使用HeyGen的AI虚拟形象传递信息，为演示增添现代和亲切的感觉。视觉风格应充满活力和鼓舞人心，配以轻快友好的旁白，确保通过专业的公司公告视频实现有效的内部沟通。
开发一个全面的2分钟员工入职视频，为新员工详细介绍公司政策和文化。将内容结构设计得信息丰富且欢迎，使用HeyGen的字幕/说明文字功能提高所有学习者的可访问性和理解力。视觉美学应简洁友好，使用简单动画和相关的库存视频，配以清晰支持的旁白，成为有效培训视频的优秀示例。
制作一个动态的30秒内部沟通视频，针对团队负责人和项目经理，展示我们项目管理工具中的新协作功能。利用HeyGen的模板和场景快速组装出一个精致且有影响力的信息。视觉风格应现代且充满活力，使用快速剪辑和屏幕文字突出关键点，配以充满活力且简洁的旁白，展示视频模板在增强团队协作功能方面的强大作用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI实现高效视频生成？
HeyGen利用先进的AI技术将文本脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI虚拟形象和AI语音演员。这种强大的文本转视频生成器功能简化了制作过程，使高质量视频可用于所有沟通需求。
HeyGen可以帮助制作哪些类型的内部沟通视频？
HeyGen是理想的内部公告视频生成器，帮助团队创建各种内部沟通视频。轻松制作专业的公司公告、全面的员工入职视频、引人入胜的培训视频等，确保员工信息畅通无阻。
用户可以在HeyGen视频中自定义品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的工具来自定义所有视频中的品牌。您可以通过我们的可定制视频模板无缝集成公司的标志、颜色和其他视觉元素，以保持一致的品牌形象。
HeyGen是否提供团队协作的视频项目功能？
当然，HeyGen被设计为一个全面的AI视频平台，包含团队协作功能。这允许多个团队成员共同参与视频项目，分享反馈，并高效地简化内容创作流程。