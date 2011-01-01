互动培训视频制作工具，提升学习参与度

轻松设计引人入胜的培训视频，利用AI化身提升学习者参与度。

84/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为销售团队开发一段60秒的动态教学视频，通过AI化身展示新产品功能。视觉风格应专业且充满活力，配以自信清晰的音频叙述。展示AI化身如何有效呈现复杂信息。
示例提示词2
为产品用户制作一段30秒的简洁操作视频，逐步解释常见任务。视觉风格应简洁且具有指导性，配以平静、令人安心的旁白生成引导用户。此提示强调快速教程的视频创建。
示例提示词3
为市场团队创建一段45秒的现代宣传视频，通过动画视频突出品牌关键信息。视觉风格应时尚且新潮，配以充满活力的现代音轨。结合HeyGen的媒体库/素材支持以增强视觉叙事和参与度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

互动培训视频制作工具的工作原理

利用AI驱动的工具轻松创建引人入胜且个性化的培训视频，将复杂信息转化为易于理解的学习体验。

1
Step 1
创建基础
通过选择专业的“模板”或输入您的脚本来开始项目。这种简化的方法帮助您快速启动视频创建过程。
2
Step 2
添加引人入胜的元素
通过选择多样的“AI化身”来呈现您的培训内容，或上传您自己的媒体以个性化视频，使内容栩栩如生。
3
Step 3
优化和个性化
通过多种语言的真实“AI配音”增强您的视频，或录制您的屏幕和摄像头以清晰解释复杂主题。
4
Step 4
发布和分享
通过添加字幕来完成您的“培训视频”，然后以各种纵横比导出，以便在各个平台上无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成引人入胜的解释视频

.

快速生成引人入胜的短培训视频和解释片段，适合集中学习或快速更新。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过利用AI化身和强大的AI视频工具套件，能够创建真正引人入胜的培训视频。您可以将脚本转化为动态视频内容，使培训体验对学习与发展团队更具影响力。

HeyGen有哪些功能使其成为有效的培训视频制作工具？

作为一个强大的培训视频制作工具，HeyGen提供现成的模板和从脚本生成AI配音的能力，简化了视频创建过程。这使您能够快速制作高质量的操作视频和教学内容，而无需复杂的视频编辑。

我可以用HeyGen为我的品牌定制培训视频吗？

可以，HeyGen支持对培训视频进行广泛的定制，确保品牌一致性。您可以利用品牌控制来调整标志和颜色，并从多样的AI化身和场景中选择，以创建独特且专业的动画视频。

HeyGen支持多种格式的培训视频内容吗？

当然，HeyGen是一个多功能平台，支持从AI生成内容到屏幕和摄像头录制的所有培训视频。这种灵活性帮助学习与发展团队创建全面且互动的培训视频内容，以满足多样化的学习需求。