互动培训视频制作工具，提升学习参与度
轻松设计引人入胜的培训视频，利用AI化身提升学习者参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售团队开发一段60秒的动态教学视频，通过AI化身展示新产品功能。视觉风格应专业且充满活力，配以自信清晰的音频叙述。展示AI化身如何有效呈现复杂信息。
为产品用户制作一段30秒的简洁操作视频，逐步解释常见任务。视觉风格应简洁且具有指导性，配以平静、令人安心的旁白生成引导用户。此提示强调快速教程的视频创建。
为市场团队创建一段45秒的现代宣传视频，通过动画视频突出品牌关键信息。视觉风格应时尚且新潮，配以充满活力的现代音轨。结合HeyGen的媒体库/素材支持以增强视觉叙事和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的培训视频？
HeyGen通过利用AI化身和强大的AI视频工具套件，能够创建真正引人入胜的培训视频。您可以将脚本转化为动态视频内容，使培训体验对学习与发展团队更具影响力。
HeyGen有哪些功能使其成为有效的培训视频制作工具？
作为一个强大的培训视频制作工具，HeyGen提供现成的模板和从脚本生成AI配音的能力，简化了视频创建过程。这使您能够快速制作高质量的操作视频和教学内容，而无需复杂的视频编辑。
我可以用HeyGen为我的品牌定制培训视频吗？
可以，HeyGen支持对培训视频进行广泛的定制，确保品牌一致性。您可以利用品牌控制来调整标志和颜色，并从多样的AI化身和场景中选择，以创建独特且专业的动画视频。
HeyGen支持多种格式的培训视频内容吗？
当然，HeyGen是一个多功能平台，支持从AI生成内容到屏幕和摄像头录制的所有培训视频。这种灵活性帮助学习与发展团队创建全面且互动的培训视频内容，以满足多样化的学习需求。