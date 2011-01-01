创建引人入胜的互动教育视频课程
通过AI化身将您的教育内容转化为动态课程，以增强学生的理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为中学生制作一个引人入胜的60秒教育内容视频，挑战他们通过批判性思维解决历史谜题。视频应采用动态视觉风格，具有卡通般的动画和俏皮的音效，通过从脚本生成的无缝文本到视频技术，旨在通过游戏化和活动增强学生的理解。
开发一个专为高中生量身定制的30秒课程片段，总结代数的关键原则，并立即提出一个形成性评估问题。该视频需要干净、学术的视觉风格，具有清晰的屏幕文本突出显示和冷静、信息丰富的声音，通过在测验提示出现时加入精确的字幕/说明，确保所有学习者的可访问性和记忆。
想象一个面向教育工作者和课程开发者的50秒互动视频，展示他们如何轻松创建促进更深入参与的课程。视觉风格应简洁专业，利用各种预设计模板和场景来展示多样化的教学场景，配以鼓舞人心的旁白和现代器乐音乐，强调高效的内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助教育工作者创建引人入胜的互动教育视频？
HeyGen使教师和管理人员能够使用AI化身和文本到视频技术将普通脚本转化为动态互动视频课程。这允许快速创建高质量的教育内容，增强学生的理解，而无需复杂的视频制作技能。
HeyGen为学生学习和评估提供了哪些互动功能？
HeyGen支持在教育视频中集成互动元素，如内嵌问题和视频测验。这些工具能够进行形成性评估和游戏化，确保学生对课程材料的积极理解和参与。
HeyGen能否促进K-12和远程学习的可访问教育资源的创建？
是的，HeyGen能够创建适合K-12和远程学习环境的可访问且符合课程标准的互动视频课程。通过语音生成和字幕/说明等功能，教育工作者可以确保他们的内容有效地覆盖所有学生，支持多样化的教育资源。
使用HeyGen的AI工具制作专业教育视频有多容易？
HeyGen简化了视频制作过程，使教育工作者能够轻松使用AI化身和从脚本生成的文本到视频技术制作专业教育视频。用户可以利用模板，自定义品牌，并使用媒体库高效开发引人入胜的课堂资源和课程计划。