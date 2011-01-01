创建引人入胜的互动教育视频课程

通过AI化身将您的教育内容转化为动态课程，以增强学生的理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为中学生制作一个引人入胜的60秒教育内容视频，挑战他们通过批判性思维解决历史谜题。视频应采用动态视觉风格，具有卡通般的动画和俏皮的音效，通过从脚本生成的无缝文本到视频技术，旨在通过游戏化和活动增强学生的理解。
示例提示词2
开发一个专为高中生量身定制的30秒课程片段，总结代数的关键原则，并立即提出一个形成性评估问题。该视频需要干净、学术的视觉风格，具有清晰的屏幕文本突出显示和冷静、信息丰富的声音，通过在测验提示出现时加入精确的字幕/说明，确保所有学习者的可访问性和记忆。
示例提示词3
想象一个面向教育工作者和课程开发者的50秒互动视频，展示他们如何轻松创建促进更深入参与的课程。视觉风格应简洁专业，利用各种预设计模板和场景来展示多样化的教学场景，配以鼓舞人心的旁白和现代器乐音乐，强调高效的内容创作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生


创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

互动教育视频的工作原理

将您的教育内容转化为引人入胜的体验，积极吸引学生并促进更深入的理解。

1
Step 1
创建您的脚本
为您的课程开发一个清晰的脚本，利用HeyGen的文本到视频功能为您的互动教育视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的演示者
从HeyGen的多样化库中选择一个AI化身作为您教育内容的演示者，确保一致且引人入胜的屏幕呈现。
3
Step 3
添加视觉元素
从媒体库中添加视觉效果和背景音乐，以增强您的课程，强化关键概念并保持学生的注意力。
4
Step 4
导出您的视频
以所需的纵横比导出您完成的教育视频，使其准备好集成到支持互动功能和形成性评估问题的平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI讲故事动画化教育内容

将复杂的主题，如历史事件，转化为生动的互动教育视频，提供引人入胜的学习体验。

常见问题

HeyGen如何帮助教育工作者创建引人入胜的互动教育视频？

HeyGen使教师和管理人员能够使用AI化身和文本到视频技术将普通脚本转化为动态互动视频课程。这允许快速创建高质量的教育内容，增强学生的理解，而无需复杂的视频制作技能。

HeyGen为学生学习和评估提供了哪些互动功能？

HeyGen支持在教育视频中集成互动元素，如内嵌问题和视频测验。这些工具能够进行形成性评估和游戏化，确保学生对课程材料的积极理解和参与。

HeyGen能否促进K-12和远程学习的可访问教育资源的创建？

是的，HeyGen能够创建适合K-12和远程学习环境的可访问且符合课程标准的互动视频课程。通过语音生成和字幕/说明等功能，教育工作者可以确保他们的内容有效地覆盖所有学生，支持多样化的教育资源。

使用HeyGen的AI工具制作专业教育视频有多容易？

HeyGen简化了视频制作过程，使教育工作者能够轻松使用AI化身和从脚本生成的文本到视频技术制作专业教育视频。用户可以利用模板，自定义品牌，并使用媒体库高效开发引人入胜的课堂资源和课程计划。