智能视频生成器：使用AI创建惊艳视频
通过我们强大的从脚本到视频功能，将您的想法转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
您是内容创作者或社交媒体影响者，想要提高参与度吗？使用HeyGen的AI头像创建一个充满活力的30秒社交媒体短片。这个快节奏、时尚的视频应展示一个富有表现力的AI头像，能够无缝对口型流行音频，快速场景切换展示各种动态外观。展示HeyGen如何轻松赋能用户生成引人注目的内容，鼓励他们改变社交媒体形象。
对于电子学习内容开发者，想象一下以绝对清晰的方式传达复杂概念。设计一个60秒的解释视频，采用简洁的教学视觉风格，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”中的清晰图形和素材。视频应包含冷静、清晰的旁白，并且在整个过程中显示精确的字幕/说明，以确保最大程度的理解和可访问性。这种专业的方法将提升任何教育内容。
为科技初创公司和产品经理制作一个引人入胜的90秒产品发布视频，介绍他们软件的新功能。美学应为流畅和未来感，结合流畅的动画和屏幕录制展示功能的功能性，所有这些都通过“从脚本到视频”功能精心制作。旁白应自信且信息丰富，引导观众了解创新，确保最终输出经过抛光并通过“纵横比调整和导出”功能准备好适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业营销视频的制作？
HeyGen是一款智能视频生成器，能够轻松帮助用户制作专业的营销视频。利用预制模板、AI头像和强大的视频编辑工具，快速创建引人入胜的内容。
我可以使用HeyGen的AI头像功能直接从文本生成视频吗？
可以，HeyGen的文本到视频AI允许您将脚本转化为动态视频，包含逼真的AI头像。我们的先进技术包括人声AI旁白和逼真的口型同步，打造出精美的最终产品。
HeyGen为解释视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的视频编辑工具和品牌控制，允许您使用您的标志、品牌颜色和AI视频效果定制解释视频。您还可以以高质量的4K分辨率导出，呈现清晰的展示效果。
HeyGen是否支持社交媒体的多样化内容需求？
HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，非常适合社交媒体内容创作，提供预制模板和简单的纵横比调整。这使得视频能够快速适应各种平台并吸引观众参与。