一个有效的60秒集成教程视频对于IT经理和开发人员至关重要，即使是最复杂的软件集成也能简化。该视频应保持视觉上的简洁和高度的信息性，使用清晰的屏幕录制和精确的屏幕注释，同时由专业、平静的旁白引导观众。HeyGen强大的旁白生成功能确保了清晰的解释，并辅以字幕/说明文字以增强可访问性，使集成过程易于理解。

