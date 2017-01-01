接收培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程
转变您的员工入职和客户接收流程。使用我们的AI虚拟形象快速从任何脚本创建专业、引人入胜的培训视频。
为销售和客户入职团队制作一个简洁的90秒视频，详细介绍新的高效客户接收流程。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将详细的程序脚本转换为动画序列，以简洁的教学视觉风格和自信、令人安心的旁白呈现，简化初始客户互动。
为项目经理开发一个全面的2分钟培训模块，讲解如何使用新数字平台有效收集项目需求。使用HeyGen的多样化模板和场景，创造出动态、专业的视觉风格，结合弹出文本解释和支持音轨，清晰地概述“需求接收视频模板”流程，以实现最佳课程创建。
为全球团队设计一个引人入胜的45秒公告视频，介绍利用AI视频创作进行内部沟通的好处。视频应采用现代、多样化的视觉风格，使用动态视觉提示，利用HeyGen的高级语音生成功能，以多种语言呈现关键信息，确保不同语言群体的可访问性和清晰理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化培训AI视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许用户快速将文本转化为专业的AI视频。其直观的平台和复杂的AI工具简化了整个AI视频创建过程，非常适合员工培训和入职。
HeyGen能否利用AI虚拟形象生成多语言培训内容？
是的，HeyGen使用户能够使用逼真的AI虚拟形象创建引人入胜的接收培训视频。凭借强大的文本到视频功能和全面的多语言支持，HeyGen确保您的培训视频能够引起全球多元化观众的共鸣。
HeyGen提供哪些技术功能以高效构建AI视频课程？
HeyGen提供强大的AI工具，包括可定制的模板和场景，帮助用户轻松创建课程。这些功能结合拖放功能，允许快速开发全面的AI视频课程创建内容，非常适合详细的员工培训。
HeyGen是否提供创建品牌化需求接收视频的功能？
HeyGen通过快速制作高质量的接收视频来简化客户接收流程。其品牌控制功能允许您无缝地整合您的标志和颜色，确保所有需求接收视频模板内容完美契合您的企业形象。