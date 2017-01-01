解锁培训效率：我们的讲师培训生成器
生成专业的在线课程并简化培训材料的创建。利用AI化身提供引人入胜且可扩展的教学。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1.5分钟的宣传视频，针对在员工入职培训方面遇到困难的小企业主，展示“AI课程创建器”如何作为他们团队的“员工培训生成器”。视频应具有活泼现代的视觉风格，结合多样化的素材和图形，并配以友好、充满活力的声音。利用HeyGen的“模板和场景”进行快速设置和高效的“语音生成”，使培训模块栩栩如生，强调易用性和对员工技能发展的即时影响。
为教育技术专家制作一个详细的2分钟教学视频，展示集成在“虚拟培训软件”中的“AI课程生成器”的技术能力。视觉呈现应具说明性和数据驱动，使用屏幕录制和技术叠加，并配以精确的解释性声音。整合HeyGen的“字幕/说明”以提高可访问性，并通过“媒体库/素材支持”中的相关示例增强内容，清晰地概述课程开发工作流程和高级定制选项。
为产品营销团队制作一个简洁的1分钟教程，展示如何快速创建有影响力的“在线课程”以进行“客户教育”。采用动态且流畅的视觉风格，包含快速剪辑和品牌元素，并配以热情、说服力强的声音。该视频应利用HeyGen的“AI化身”传递关键信息，并通过“纵横比调整和导出”展示多样化的内容交付，确保课程内容在各种平台上得到优化，并吸引客户了解新产品或功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI驱动的培训平台运作？
HeyGen利用先进的AI将脚本转化为引人入胜的“从文本到视频”内容，使用逼真的“AI化身”和自然的“语音生成”。这使其成为创建动态“在线课程”和“员工培训生成器”视频的高效“AI驱动的培训平台”，无需复杂的制作过程。
HeyGen能否创建互动培训材料？
是的，HeyGen使用户能够成为高效的“AI课程创建者”，轻松生成高质量的“培训材料”。虽然HeyGen专注于视频生成，但视频输出可以无缝集成到支持“互动内容”组件的学习平台中。
HeyGen提供哪些技术功能用于定制虚拟讲师？
HeyGen提供强大的功能来定制作为虚拟讲师的“AI化身”，使其成为强大的“虚拟培训软件”。用户可以从各种“AI化身”中选择，并利用“从文本到视频”将他们的“讲师培训生成器”内容栩栩如生地呈现，配以个性化的声音和外观。
HeyGen是否支持培训视频的企业品牌化？
当然。HeyGen包括全面的“品牌控制”，如自定义标志和颜色，确保所有“企业培训”和“电子学习”视频与您的品牌形象一致。这使企业能够在所有“在线课程”中保持一致的专业外观。