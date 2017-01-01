制作一个1分钟的视频，面向企业学习与发展经理，展示如何通过一个“讲师培训生成器”在“AI驱动的培训平台”中简化引人入胜的教学内容的创建。视觉风格应专业且简洁，包含动画图表和流畅的过渡，并配以平静而权威的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将原始文本转化为动态场景，由“AI化身”解释复杂主题，突出培训新讲师的效率提升。

