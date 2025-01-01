讲师主导的视频制作工具：轻松创建引人入胜的培训

使用HeyGen强大的AI化身，将您的脚本轻松转化为动态的教育视频，满足所有培训需求。

示例提示词1
在一个90秒的视频中展示L&D团队如何利用HeyGen强大的字幕功能高效创建技术培训视频，以提高可访问性和清晰度。视觉风格应具示范性，包含清晰的屏幕捕捉和简洁的文字覆盖，并配有精准的解说，确保观众轻松理解关键技术细节。
示例提示词2
制作一个2分钟的指导视频，面向希望扩大全球影响力的在线课程创作者，突出通过HeyGen先进的语音生成功能轻松生成多语言视频的优势。视频应包含引人入胜的全球化视觉效果和多样的语音语调，展示无缝的语言转换，以证明平台对多元化受众的广泛支持。
示例提示词3
设计一个45秒的引人入胜的解释视频，面向教育内容创作者，展示如何使用HeyGen丰富的媒体库/素材支持和灵活的模板与场景快速制作视觉丰富的内容。视觉风格应动态，包含快速剪辑和多样的素材镜头，配以轻快的信息音轨，传达给观众效率和创作自由。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

讲师主导的视频制作工具如何运作

通过AI化身、动态视觉效果和无缝制作，将您的教学内容转化为引人入胜的视频课程，使学习变得更易接触且富有影响力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的课程内容。输入您的教学要点和解释，我们的平台将使用先进的文本转视频AI将您的文字转化为动态的视频脚本。
2
Step 2
选择您的AI讲师
从多样的逼真AI化身中选择一位作为您的屏幕讲师。这些AI化身将传递您的课程，确保您的培训视频具有专业和吸引人的表现。
3
Step 3
添加视觉增强
通过相关的视觉效果丰富您的视频。从我们广泛的媒体库/素材支持中整合图片、视频和音乐，或上传您自己的素材，以清晰地展示您的概念。
4
Step 4
应用品牌和导出
使用我们直观的品牌控制功能自定义您的视频，添加您的品牌标志和颜色。完成后，导出高质量的讲师主导视频，准备好用于任何LMS平台或分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的教育内容

将复杂的主题转化为易于理解、引人入胜的视频课程，增强学生的理解和教育成果。

background image

常见问题

HeyGen如何支持创建引人入胜的教育内容？

HeyGen通过AI化身和先进的文本转视频AI技术，帮助在线课程创作者和L&D团队制作高质量的培训视频和教育视频内容。这使得课程录制和交付更加高效，是理想的讲师主导视频制作工具。

HeyGen提供哪些技术功能来生成AI化身和语音？

HeyGen提供强大的AI化身，可以通过自然的语音生成轻松将您的脚本转化为视频。用户可以从多样的AI化身和语音中进行选择，确保任何教育或培训视频的专业呈现。

HeyGen如何促进L&D团队的高效视频编辑和制作？

HeyGen通过用户友好的视频编辑软件功能简化了L&D团队的视频制作，包括模板和全面的媒体库/素材支持。这使得快速创建精美的培训视频成为可能，让团队专注于内容而非复杂的制作。

HeyGen是否支持为全球观众创建多语言视频？

是的，HeyGen通过先进的语音生成功能和自动字幕支持多语言视频的创建。这使得课程创作者能够有效地向多元化的全球观众提供本地化的教育内容。