讲师主导的培训视频制作工具，打造引人入胜的课程
使用强大的AI化身，立即为L&D团队创建专业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为L&D团队设计一个60秒的教学视频，演示内部CRM系统的新功能。视觉风格应为清晰的屏幕录制，配以显著的高亮显示，精准的旁白和必要的字幕以提高可访问性。利用HeyGen的旁白生成功能，清晰地阐述每一步，使技术培训易于所有团队成员理解。
制作一个充满活力的30秒宣传视频，旨在吸引员工参与即将到来的讲师主导培训课程。视频应使用动态过渡和HeyGen媒体库中的专业素材，配以欢快、激励人心的配乐。目标是通过专业设计的模板和场景快速有效地吸引注意力，激发对培训视频的兴趣。
为行业同行开发一个简洁的50秒视频，分享项目管理最佳实践的快速提示。视觉呈现应为现代信息图表风格，配以清晰的文字覆盖，并由自信且清晰的AI语音传递内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的书面建议转化为精美且有影响力的知识分享作品。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升教育内容的视觉吸引力？
HeyGen允许您使用逼真的AI化身和动画演示创建引人入胜的培训视频，将标准的教育内容转化为动态的学习体验。利用我们可定制的模板和角色构建器，制作视觉上令人惊叹的解释视频，真正与您的观众产生共鸣。
是什么让HeyGen成为高效的讲师主导培训视频制作工具？
HeyGen通过快速将文本转换为视频，配以AI旁白和大量专业设计的模板，简化了培训视频的制作。这大大减少了通常需要的时间和资源，使其成为L&D团队理想的视频创作工具。
HeyGen如何支持L&D团队创建多语言培训视频？
HeyGen通过其先进的AI翻译和多语言旁白及字幕选项，帮助L&D团队接触全球观众。这确保了您的员工培训和技术培训视频在全球范围内都具有可访问性和影响力，打破了语言障碍。
HeyGen为品牌化培训视频提供了哪些定制选项？
HeyGen为您提供广泛的定制选项，包括强大的品牌控制，能够将您的标志、颜色和文字覆盖无缝地融入培训视频中。您还可以利用我们专业设计的模板和场景，确保所有教育视频制作项目的品牌一致性。