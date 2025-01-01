讲师主导的培训视频生成器：提升学习效果
快速将您的脚本转化为专业、引人入胜的培训视频，采用最先进的文本转视频技术，完美适用于L&D团队。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的引人入胜的教学视频，专为教育工作者或在线课程创建者设计，演示一个复杂的科学概念。视觉和音频风格应现代、明亮且具有教学性，配以友好、清晰的语音。利用HeyGen的丰富模板和场景轻松构建内容，并添加清晰的字幕以提高多样化学习者的可访问性。
开发一个1分钟的员工入职视频，面向HR专业人士和入职专家，解释公司政策更新。该视频需要具有企业风格、令人安心的视觉效果，强调清晰性和可访问性，配以平静、引导性的语音。使用HeyGen的文本转视频功能将现有文本资源转化为引人入胜的视觉体验，并定制AI虚拟人以代表您的品牌，呈现出精致的外观。
制作一个2分钟的综合培训视频，面向全球培训经理，展示多语言的产品功能。视频应具有动态、包容且视觉多样化的风格，流畅展示不同语言，配以充满活力、清晰的旁白。利用HeyGen的先进AI虚拟人和强大的语音生成功能，轻松创建多语言视频，确保所有版本在全球范围内的一致质量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频中AI虚拟人的创建？
HeyGen使用户能够轻松生成逼真的AI虚拟人，可以直接从文本中传递讲师主导的培训视频内容。其先进的文本转视频功能简化了流程，将脚本转化为专业的教育视频，无需复杂的制作。
HeyGen提供了哪些技术功能来增强视频的可访问性和集成性？
HeyGen包括强大的功能，如自动字幕生成和高级语音生成，以增强所有学习者的可访问性。使用HeyGen创建的视频还可以无缝集成到各种LMS平台中，简化员工入职和其他培训项目的分发。
HeyGen的教育视频制作工具能否支持多样化的内容需求？
是的，HeyGen提供了多种可定制的模板，并支持多语言视频，使其成为L&D团队理想的教育视频制作工具。这种灵活性允许创建引人入胜且全球可访问的教育内容，并具有自定义品牌。
L&D团队如何利用HeyGen提高员工入职效率？
HeyGen为L&D团队提供了强大的工具，可以快速创建有影响力的员工入职和教育内容。通过可定制的模板和自定义品牌选项，HeyGen确保一致、专业的培训视频，既引人入胜又高效。