说明视频生成器：使用AI创建操作指南

更快地制作清晰的操作指南和培训视频。利用HeyGen的AI化身，无需拍摄即可让您的说明生动呈现。

制作一个45秒的操作指南，演示首次用户如何登录新的在线门户。视频应采用清晰的分步骤视觉风格，配以引人入胜的屏幕截图，并由友好且信息丰富的AI配音。此教学视频将利用HeyGen的文本转视频功能，通过动态旁白和实用的AI化身来实现。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的说明视频，概述可持续生活的好处，面向对环境话题感兴趣的一般观众。视觉风格应充满活力和乐观，结合HeyGen媒体库中的相关素材和欢快的背景音乐。利用HeyGen的“模板和场景”来组织叙述流程，创造出有影响力的AI视频生成器输出。
示例提示词2
制作一个30秒的培训视频，讲解企业环境中新员工的有效电子邮件礼仪。视觉设计应专业简洁，展示一个精致的AI化身传达关键点，并配有清晰的字幕/说明文字以便于普遍理解。这个简洁的作品展示了AI视频生成器在快速培训材料制作中的强大功能。
示例提示词3
设计一个90秒的教程视频，解释如何进行基本的智能手机故障排除步骤，目标是技术不太熟练的人群。视频风格应令人安心且易于跟随，每个步骤都由冷静的AI配音指导。确保最终输出可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能适应各种社交媒体平台，以便于实用的说明视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

说明视频生成器的工作原理

利用尖端AI技术快速制作引人入胜且信息丰富的教学视频、操作指南和培训内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本或脚本。我们的平台利用先进的文本转视频功能即时生成视频内容。
2
Step 2
选择您的化身
从多样化的AI化身中选择一个来讲述您的说明，为您的视频带来专业且一致的呈现。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
从我们的媒体库中增强您的视频元素，并应用您的品牌控制，打造精致的品牌外观。
4
Step 4
导出和分享
通过以各种纵横比导出最终的教学视频，准备在您想要的所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

将复杂的医学信息转化为清晰、易于理解的教学视频，以获得更好的学习效果。

常见问题

HeyGen如何简化教学视频和操作指南的制作？

HeyGen使用户能够轻松生成专业的教学视频和引人入胜的操作指南。利用我们先进的AI视频生成器，结合逼真的AI化身和AI配音，将脚本转化为清晰简洁的培训材料，适合任何观众。

是什么让HeyGen成为有效的培训材料AI视频生成器？

HeyGen作为有效的AI视频生成器脱颖而出，提供超逼真的AI化身和高质量的AI配音。这使企业能够在不需要大量制作资源的情况下，制作可扩展的个性化培训视频和入职文档。

我可以根据我的品牌和内容自定义HeyGen生成的AI视频吗？

当然可以。HeyGen通过其多样化的模板和强大的品牌控制提供广泛的自定义选项，允许您将每个AI视频调整为品牌的独特风格。轻松调整从AI化身到场景和文本到视频内容的一切。

HeyGen如何支持SOP和入职文档的创建和分发？

HeyGen通过其直观的文本转视频平台简化了动态SOP和引人入胜的入职文档的创建。生成带有自动字幕的清晰教学视频，然后轻松在各个平台上分享和导出，增强团队的理解和效率。