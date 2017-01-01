团队教学视频制作工具：快速、协作的培训
通过AI化身赋能您的团队，制作令人惊叹的教学内容，让学习变得更具吸引力和可及性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的90秒培训视频，面向部门经理和人力资源培训师，展示如何利用尖端的AI视频工具简化入职培训。视频应包含引人入胜的现代图形、动态场景切换、欢快的背景音乐，以及AI化身主持人传达关键优势，展示HeyGen的AI化身和模板与场景的快速内容创作能力。
开发一个简洁的45秒解释视频，面向跨职能团队和项目负责人，详细介绍一个复杂的新公司工作流程。视频应采用动画和生动的视觉风格，屏幕上显示文本以突出关键点，并配有清晰的字幕/说明文字，确保每位观众都能获得无障碍和清晰的信息，有效简化复杂信息。
为市场部员工和内容创作者制作一个全面的2分钟视频指南，展示多功能视频制作工具在制作引人注目的宣传内容中的全部威力。视频应展现精致、时尚的视觉风格，整合多样的媒体库/素材支持资产，并展示如何利用从脚本到视频的文本转视频功能将脚本转化为完整视频，配以流畅、专业的语音解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化视频创作？
HeyGen利用强大的生成式AI平台，使用户能够通过AI化身和逼真的AI文本转语音将脚本转化为引人入胜的视频。这款先进的AI视频工具简化了从概念到最终输出的整个制作过程。
HeyGen是否支持团队协作制作培训视频？
是的，HeyGen被设计为团队教学视频制作工具，提供支持无缝团队协作的功能。团队可以高效地在项目上合作，共享资源并制作高质量的培训视频。
HeyGen提供哪些视频编辑和可访问性的技术功能？
HeyGen提供强大的技术功能，包括自动字幕和自动说明文字以增强可访问性，以及先进的语音生成。用户还可以利用HeyGen的视频编辑器功能进行精确的纵横比调整和多样的导出选项。
HeyGen如何帮助在解释视频中保持品牌一致性？
HeyGen通过专用的品牌工具包和可调整的模板确保品牌一致性，使您能够轻松地在所有解释视频中应用您的标志、颜色和字体。这有助于在使用我们的视频制作工具创建的每个视频中轻松强化您的品牌形象。