开发一个60秒的宣传视频，目标是小企业主，展示一款创新产品。视觉风格应简洁专业，配以轻快、吸引人的旁白，必须利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，快速将营销文案转化为引人入胜的叙述。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教学视频，面向教育工作者，解释一个新的在线教学工具。视频应展示一个友好且平易近人的AI化身，并配有清晰的字幕，使用HeyGen的“AI化身”和“字幕/说明”功能，以增强多元化学习观众的可访问性和参与度。
示例提示词2
制作一个90秒的员工培训模块，面向L&D团队，涵盖基本的合规指南。视觉和音频风格需要权威且信息丰富，利用HeyGen的广泛“模板和场景”和“媒体库/素材支持”来创建一个精致且标准化的学习体验。
示例提示词3
设计一个30秒的动态社交媒体解释视频，面向市场营销人员，突出最近的趋势。这个动画视频应视觉丰富且引人注目，通过利用HeyGen的“纵横比调整和导出”和高质量的“语音生成”来捕捉即时注意力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

教学视频生成器如何工作

快速将您的文本转化为引人入胜的教学视频。轻松创建引人入胜的培训内容、教育视频和解释视频。

1
Step 1
创建您的脚本
粘贴您的教学文本或上传脚本，利用文本到视频生成器，形成您内容的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身或专业模板中选择，以有效地展示您的信息并吸引观众。
3
Step 3
添加逼真的语音
通过从您的脚本中直接生成逼真的语音来增强您的视频，确保培训视频的叙述清晰且专业。
4
Step 4
生成并导出
完成您的教育视频，然后以各种格式和纵横比生成并导出，准备在您的平台上进行有影响力的分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂主题

将复杂主题，如医学话题，转化为清晰易懂的解释视频，利用文本到视频生成增强学习效果。

常见问题

HeyGen如何提升教育视频的制作？

HeyGen作为一个先进的教育视频制作工具，利用AI化身和逼真的AI语音将文本提示转化为引人入胜的视频课程。其直观的平台和可定制的模板简化了高质量教学视频的制作过程。

是什么让HeyGen成为生成培训视频的强大工具？

HeyGen非常适合需要高效制作培训视频和解释视频的L&D团队。它提供AI语音、自动生成字幕和自定义品牌控制等功能，确保员工培训内容清晰且专业。

HeyGen能否创建各种类型的创意视频内容？

当然可以，HeyGen作为一个多功能的AI视频生成器，能够制作多样化的创意视频内容，从社交媒体宣传视频到动画视频。用户可以使用丰富的素材库和预制模板来定制他们的视频。

HeyGen如何简化用户的视频制作过程？

HeyGen通过使用AI化身和逼真的AI语音将文本转化为视频，简化了复杂的制作步骤。其用户友好的视频编辑工具，包括自动字幕和纵横比调整，使专业视频制作变得可访问且高效。