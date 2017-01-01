您的AI教学视频生成器，快速学习内容
轻松将文本提示转化为专业培训视频，配有逼真的AI化身。
制作一个45秒的教学视频，面向教育工作者，解释一个新的在线教学工具。视频应展示一个友好且平易近人的AI化身，并配有清晰的字幕，使用HeyGen的“AI化身”和“字幕/说明”功能，以增强多元化学习观众的可访问性和参与度。
制作一个90秒的员工培训模块，面向L&D团队，涵盖基本的合规指南。视觉和音频风格需要权威且信息丰富，利用HeyGen的广泛“模板和场景”和“媒体库/素材支持”来创建一个精致且标准化的学习体验。
设计一个30秒的动态社交媒体解释视频，面向市场营销人员，突出最近的趋势。这个动画视频应视觉丰富且引人注目，通过利用HeyGen的“纵横比调整和导出”和高质量的“语音生成”来捕捉即时注意力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升教育视频的制作？
HeyGen作为一个先进的教育视频制作工具，利用AI化身和逼真的AI语音将文本提示转化为引人入胜的视频课程。其直观的平台和可定制的模板简化了高质量教学视频的制作过程。
是什么让HeyGen成为生成培训视频的强大工具？
HeyGen非常适合需要高效制作培训视频和解释视频的L&D团队。它提供AI语音、自动生成字幕和自定义品牌控制等功能，确保员工培训内容清晰且专业。
HeyGen能否创建各种类型的创意视频内容？
当然可以，HeyGen作为一个多功能的AI视频生成器，能够制作多样化的创意视频内容，从社交媒体宣传视频到动画视频。用户可以使用丰富的素材库和预制模板来定制他们的视频。
HeyGen如何简化用户的视频制作过程？
HeyGen通过使用AI化身和逼真的AI语音将文本转化为视频，简化了复杂的制作步骤。其用户友好的视频编辑工具，包括自动字幕和纵横比调整，使专业视频制作变得可访问且高效。