您的教学系统开发视频制作解决方案
轻松利用先进的从文本到视频功能开发引人入胜的培训视频和教育内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为教师和大学讲师开发一个90秒的教育视频，向学生解释复杂的科学概念。视觉和音频风格需要干净、友好且信息量大，利用HeyGen的从文本到视频功能自动从纯文本生成引人入胜的内容。
想象一个为小企业主和人力资源部门设计的2分钟培训视频，说明远程团队协作的最佳实践。这个引人入胜的解释视频应具有动态且视觉丰富的风格，配以欢快的背景音乐和专业的旁白，充分利用各种模板和场景清晰地呈现信息。
制作一个45秒的AI虚拟人培训视频，面向内容创作者和营销团队，提供优化社交媒体视频表现的快速技巧。视觉和音频风格应现代、精致且简洁，使用HeyGen的AI虚拟人，确保通过无缝的纵横比调整和导出在各个平台上获得最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI虚拟人培训视频的制作？
HeyGen通过先进的AI虚拟人帮助您制作引人入胜的解释视频和培训视频。只需将您的脚本转换为专业视频，利用“从文本到视频”功能，简化您的教育内容制作过程。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的AI视频制作工具？
HeyGen提供了一个全面的“AI视频制作”平台，具有“模板”功能以快速开始和“拖放编辑器”。它包括“AI虚拟人”和“配音生成”，使您能够轻松制作高质量的“教学系统开发”或“教育内容”视频。
HeyGen是否提供视频可访问性和品牌化功能？
是的，HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，可以用标志和颜色自定义您的视频，保持品牌一致性。它还包括自动“字幕/说明”，以提高“培训视频”和“教育内容”的可访问性和参与度。
HeyGen能否帮助教师快速创建引人入胜的教育内容？
当然可以。HeyGen提供专为“教育内容”和“培训视频”设计的“模板”，以及“拖放编辑器”。这使得“教师”能够快速制作“引人入胜的解释视频”，并使用“AI虚拟人”和“从文本到视频”功能。