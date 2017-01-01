轻松生成教学指南视频

使用我们先进的文本转视频功能，快速将文本转化为引人入胜的教学视频，简化学习过程。

为IT专业人员创建一个90秒的AI教学视频，演示复杂的软件安装过程。视觉风格应简洁专业，利用屏幕录制和干净的图形覆盖，并配以引人入胜的AI生成旁白。使用HeyGen的文本转视频功能快速生成内容，并使用AI化身清晰地展示步骤。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个2分钟的培训视频，面向新员工进行技术入职培训，详细说明公司软件使用政策。视觉风格应具有吸引力和易于理解，结合专业模板和场景，并配以清晰简洁的文字覆盖。确保启用HeyGen的字幕/说明文字，以支持各种学习偏好。
示例提示词2
为技术支持人员制作一个60秒的操作视频，展示快速解决特定网络问题的技巧。视觉和音频风格应快速且信息丰富，使用HeyGen媒体库中的相关素材，并通过精确的AI旁白引导观众完成每个步骤。
示例提示词3
为非技术经理开发一个75秒的解释视频，简化新的自动化技术工作流程。采用简洁专业的视觉叙事风格，利用HeyGen的可定制模板直观地展示抽象概念。确保视频可以通过调整纵横比和导出功能轻松适应不同平台。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

教学指南视频生成器的工作原理

轻松将您的知识转化为引人入胜的教学视频，配有AI化身和动态视觉效果，几分钟内即可分享。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的教学文本或上传脚本。AI教学视频生成器使用文本转视频技术，将您的书面内容无缝转换为动态视频叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一位作为您的屏幕主持人，为您的培训视频带来专业且易于亲近的面孔，无需摄制团队。
3
Step 3
添加视觉增强
通过相关的视觉效果和图形增强您的教学视频。利用预设计的模板和丰富的媒体库，使您的内容清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的教学视频完成，轻松以多种格式导出。生成可分享的链接，轻松在任何平台上分发您的高质量培训内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训效果

利用AI创建动态和互动的培训视频，显著提高参与者的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何简化教学视频的制作？

HeyGen是一个强大的AI教学视频生成器，用户可以将文本转化为专业的教学视频，配有AI化身和逼真的AI旁白，大大简化了制作过程。

HeyGen提供哪些技术功能来定制培训视频？

HeyGen提供强大的视频编辑工具，用于高级定制您的培训视频，包括品牌控制、纵横比调整以及自动字幕和说明文字，确保高质量和量身定制的内容。

我可以使用AI化身和模板来增强我的解释视频吗？

可以，HeyGen允许您利用多样化的AI化身和可定制的模板，快速制作引人入胜的解释视频。这使得从文本到视频的内容创建变得高效。

HeyGen是一个可访问的基于浏览器的工具，用于生成操作视频吗？

当然，HeyGen是一个完全基于浏览器的工具，使您可以从任何地方轻松生成高质量的操作视频。创建后，视频可以通过可分享的链接轻松分享。