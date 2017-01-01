说明视频生成器：创建引人入胜的内容
高效制作引人入胜的说明视频，利用专业设计的模板适用于任何主题。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的内部培训视频，面向企业学习与发展团队，展示如何快速为新员工入职使用HeyGen。该视频应采用专业的企业视觉风格，使用代表不同角色的多样化AI化身，并配有多语言配音以实现全球可访问性。强调“语音生成”功能，以高效制作适合国际员工的培训视频，确保在所有地区传递一致的信息。
制作一个45秒的动态营销说明视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示HeyGen如何提升说明视频的创意。视觉和音频风格需要高度吸引人，结合鲜艳的色彩、流畅的动态图形和专业现代的音乐曲目。此提示将重点展示如何利用HeyGen的“模板和场景”快速定制视频元素，展示用户如何在无需广泛设计知识的情况下，将专业设计的模板转化为独特且有影响力的视频内容。
为教育工作者和电子学习内容创作者设计一个75秒的说明视频，详细介绍说明视频生成器在无障碍学习中的优势。视觉风格应清晰且信息丰富，使用易读字体和冷静权威的AI语音，优先考虑可读性和理解力。该视频应特别突出HeyGen的“字幕/说明”功能以增强可访问性，并展示“纵横比调整和导出”功能如何确保内容灵活传递到任何学习平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI说明视频的创建？
HeyGen允许无缝的“文本到视频创建”，使用先进的“AI化身”和“AI语音生成器”技术将脚本转化为动态的“动画说明视频”。这种“用户友好的界面”使得任何用户都能高效且轻松地完成这一过程。
我可以使用HeyGen的技术工具自定义我的说明视频吗？
当然可以。HeyGen的“拖放编辑器”让您可以广泛“自定义视频元素”，包括添加“AI字幕”和应用您品牌的特定“品牌控制”。这确保了您的“说明视频”与您的信息完美契合。
HeyGen说明视频有哪些输出选项？
HeyGen支持多样化的输出选项，使您可以“导出为MP4”，以便在各个平台上广泛兼容。您还可以生成“多语言”的“说明视频生成器”内容，以有效地覆盖全球受众。
HeyGen在创建专业说明视频方面有多用户友好？
HeyGen提供直观的“用户友好界面”，简化了从脚本到最终制作的整个“AI说明视频生成器”过程。利用“专业设计的模板”，即使是初学者也能快速创建高质量、有影响力的“说明视频”。