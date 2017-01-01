说明视频生成器：创建引人入胜的内容

高效制作引人入胜的说明视频，利用专业设计的模板适用于任何主题。

为小企业主创建一个1分钟的说明视频，展示HeyGen的AI说明视频生成器如何简化内容创作。视觉风格应简洁现代，屏幕上覆盖的文字突出关键步骤，配以欢快清晰的AI语音。视频将特别展示如何利用“从脚本到视频”功能将原始文本高效转化为精美脚本，并将产品描述轻松转化为引人入胜的教程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的内部培训视频，面向企业学习与发展团队，展示如何快速为新员工入职使用HeyGen。该视频应采用专业的企业视觉风格，使用代表不同角色的多样化AI化身，并配有多语言配音以实现全球可访问性。强调“语音生成”功能，以高效制作适合国际员工的培训视频，确保在所有地区传递一致的信息。
示例提示词2
制作一个45秒的动态营销说明视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示HeyGen如何提升说明视频的创意。视觉和音频风格需要高度吸引人，结合鲜艳的色彩、流畅的动态图形和专业现代的音乐曲目。此提示将重点展示如何利用HeyGen的“模板和场景”快速定制视频元素，展示用户如何在无需广泛设计知识的情况下，将专业设计的模板转化为独特且有影响力的视频内容。
示例提示词3
为教育工作者和电子学习内容创作者设计一个75秒的说明视频，详细介绍说明视频生成器在无障碍学习中的优势。视觉风格应清晰且信息丰富，使用易读字体和冷静权威的AI语音，优先考虑可读性和理解力。该视频应特别突出HeyGen的“字幕/说明”功能以增强可访问性，并展示“纵横比调整和导出”功能如何确保内容灵活传递到任何学习平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

说明视频生成器的工作原理

轻松制作引人入胜的说明视频。只需几个简单步骤，将您的想法转化为清晰的动画视觉效果，吸引并教育您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本
将您的说明内容直接粘贴到我们的编辑器中。我们的平台利用文本到视频创建，将您的脚本转化为动态的视觉叙述。
2
Step 2
选择视觉效果
从我们广泛的专业设计模板和场景库中选择，快速确定您的说明视频的外观和风格。
3
Step 3
添加字幕和元素
添加清晰的AI字幕以提高可访问性和理解力。使用拖放编辑器自定义其他视频元素，打造精美的成品。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的项目，并以所需的纵横比将您的动画说明视频导出为MP4文件，准备好立即在各个平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训与发展

.

利用AI制作引人入胜的培训视频，吸引注意力，显著提高团队的知识保留和技能发展。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI说明视频的创建？

HeyGen允许无缝的“文本到视频创建”，使用先进的“AI化身”和“AI语音生成器”技术将脚本转化为动态的“动画说明视频”。这种“用户友好的界面”使得任何用户都能高效且轻松地完成这一过程。

我可以使用HeyGen的技术工具自定义我的说明视频吗？

当然可以。HeyGen的“拖放编辑器”让您可以广泛“自定义视频元素”，包括添加“AI字幕”和应用您品牌的特定“品牌控制”。这确保了您的“说明视频”与您的信息完美契合。

HeyGen说明视频有哪些输出选项？

HeyGen支持多样化的输出选项，使您可以“导出为MP4”，以便在各个平台上广泛兼容。您还可以生成“多语言”的“说明视频生成器”内容，以有效地覆盖全球受众。

HeyGen在创建专业说明视频方面有多用户友好？

HeyGen提供直观的“用户友好界面”，简化了从脚本到最终制作的整个“AI说明视频生成器”过程。利用“专业设计的模板”，即使是初学者也能快速创建高质量、有影响力的“说明视频”。