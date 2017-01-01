快速创建引人入胜的教学内容生成器

在几分钟内创建引人入胜的教学材料，将脚本转化为引人入胜的视频课程。

对于希望制作“差异化和对齐材料”的教师，创建一个45秒的动态视频。这个教学内容生成器演示应包含明亮、吸引人的视觉效果和积极向上的旁白，展示HeyGen的文本转视频功能和AI虚拟形象如何在几分钟内轻松将复杂概念转化为引人入胜的课程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
了解如何培养真正的“学生参与度”和实施“互动活动”，通过这个为前瞻性教育者设计的60秒视频。采用现代、简洁的视觉风格，配以清晰、热情的旁白和集成的字幕/说明文字以增强可访问性。它将突出HeyGen的旁白生成功能，结合其广泛的媒体库/素材支持，使学习真正变得可访问且引人入胜。
示例提示词2
一个30秒的快速指南等待着忙碌的教师，展示HeyGen作为终极“AI课程规划器”如何“节省大量时间”。这个快节奏的视频将采用简洁、高效的编辑和友好、专业的旁白，展示HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能如何赋能快速创建和部署有价值的课程内容。
示例提示词3
致力于从多样化输入中塑造“学生准备资源”的教育者将从这个50秒的专业视频中受益，强调“教育AI”的变革力量。视频将以精致的纪录片风格和冷静、权威的旁白展示HeyGen如何利用AI虚拟形象和文本转视频功能无缝地将原始信息转化为高质量、引人入胜的内容，并由专业的媒体库/素材支持。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

教学内容生成器的工作原理

轻松创建符合学生需求的引人入胜和差异化的教学材料，节省宝贵时间并提高学习可访问性。

1
Step 1
输入您的内容
提供您希望教授的主题或现有内容。您可以使用PDF、文本、链接、视频或词汇表作为生成高质量教学材料的基础。
2
Step 2
自定义您的设置
选择特定参数以定制您的输出。选择年级水平、语言、教育标准和所需的阅读水平，以便让所有学生都能轻松学习。
3
Step 3
生成学习资源
根据您的输入和选择的设置，AI将创建多种学生准备好的材料。探索互动课程、测验、练习和引人入胜的格式等选项，以提高学生的参与度。
4
Step 4
导出和分享
查看您生成的内容并进行任何最终调整。然后，您可以将材料直接导出到Google Docs等平台，简化您的工作流程并节省大量时间。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可视化复杂主题

.

利用AI视频生动地展示抽象概念或历史事件，为学生创造动态且难忘的教学体验。

background image

常见问题

HeyGen如何作为教学内容生成器？

HeyGen允许教育者和培训师通过将文本脚本转化为引人入胜的内容来高效创建教学视频。凭借先进的AI虚拟形象和旁白生成功能，HeyGen帮助轻松制作高质量的教学内容。

HeyGen如何帮助创建引人入胜的教育格式？

HeyGen简化了动态和引人入胜的视频格式的创建过程，将复杂的教育主题转化为易于理解的内容。这一功能为教育者节省了大量时间，同时显著提高了学生的参与度。

HeyGen为个性化教学视频提供了哪些创意选项？

HeyGen提供了广泛的创意选项用于个性化教学材料，包括多种AI虚拟形象、可定制的模板和强大的品牌控制。这使您能够根据任何学科和年级水平塑造独特的、差异化的内容。

HeyGen能否轻松从各种教学材料生成教学视频？

是的，HeyGen擅长直接从现有文本脚本生成教学视频，使得将教学材料转化为动态视频课程变得简单。这一功能简化了您的内容创建工作流程，使学习变得可访问。