快速创建引人入胜的教学内容生成器
在几分钟内创建引人入胜的教学材料，将脚本转化为引人入胜的视频课程。
了解如何培养真正的“学生参与度”和实施“互动活动”，通过这个为前瞻性教育者设计的60秒视频。采用现代、简洁的视觉风格，配以清晰、热情的旁白和集成的字幕/说明文字以增强可访问性。它将突出HeyGen的旁白生成功能，结合其广泛的媒体库/素材支持，使学习真正变得可访问且引人入胜。
一个30秒的快速指南等待着忙碌的教师，展示HeyGen作为终极“AI课程规划器”如何“节省大量时间”。这个快节奏的视频将采用简洁、高效的编辑和友好、专业的旁白，展示HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能如何赋能快速创建和部署有价值的课程内容。
致力于从多样化输入中塑造“学生准备资源”的教育者将从这个50秒的专业视频中受益，强调“教育AI”的变革力量。视频将以精致的纪录片风格和冷静、权威的旁白展示HeyGen如何利用AI虚拟形象和文本转视频功能无缝地将原始信息转化为高质量、引人入胜的内容，并由专业的媒体库/素材支持。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为教学内容生成器？
HeyGen允许教育者和培训师通过将文本脚本转化为引人入胜的内容来高效创建教学视频。凭借先进的AI虚拟形象和旁白生成功能，HeyGen帮助轻松制作高质量的教学内容。
HeyGen如何帮助创建引人入胜的教育格式？
HeyGen简化了动态和引人入胜的视频格式的创建过程，将复杂的教育主题转化为易于理解的内容。这一功能为教育者节省了大量时间，同时显著提高了学生的参与度。
HeyGen为个性化教学视频提供了哪些创意选项？
HeyGen提供了广泛的创意选项用于个性化教学材料，包括多种AI虚拟形象、可定制的模板和强大的品牌控制。这使您能够根据任何学科和年级水平塑造独特的、差异化的内容。
HeyGen能否轻松从各种教学材料生成教学视频？
是的，HeyGen擅长直接从现有文本脚本生成教学视频，使得将教学材料转化为动态视频课程变得简单。这一功能简化了您的内容创建工作流程，使学习变得可访问。