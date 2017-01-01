基于指令的视频生成器：更快创建视频
使用我们的基于指令的视频生成器，利用强大的从脚本到视频功能，更快地制作高质量的培训视频和操作指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者和早期采用者开发一个60秒的指导指南，演示一个新的软件功能。该视频应使用从脚本到视频的功能自动生成场景，利用时尚、现代的模板和动态过渡，配以来自基于指令的视频生成器的充满活力、信息丰富的声音。
制作一个针对营销专业人士的30秒动态社交媒体广告，展示限时促销。结合媒体库/库存支持中的生动库存媒体和显著的字幕/标题来吸引注意力，配以振奋人心的背景音乐和快节奏、引人入胜的视觉效果。这个AI视频生成器使快速促销变得简单。
为教育工作者和在线课程创建者制作一个简洁的50秒教育模块，简化复杂的科学概念。使用AI化身在干净的教育白板动画视觉风格中清晰地呈现信息，确保视频可以通过纵横比调整和导出轻松适应各种平台，配以来自生成式AI视频基于指令的视频生成器的冷静、权威的声音。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化生成式AI视频创作？
HeyGen是一个强大的生成式AI视频平台，通过将简单的文本提示或脚本转化为高质量视频来简化内容制作。这个基于指令的视频生成器使复杂的视频创作变得易于访问和高效。
我可以使用HeyGen为我的特定品牌需求定制AI化身吗？
当然可以。HeyGen提供多样化的可定制AI化身，允许您创建与品牌形象完美契合的数字化身。您还可以利用各种模板和场景进一步个性化您的视频内容。
使用HeyGen的AI视频生成器可以制作哪些类型的创意内容？
HeyGen的AI视频生成器非常多功能，能够创建多种创意内容，如引人入胜的培训视频、全面的视频文档和实用的操作指南。其直观的功能支持广泛的创意和教学视频项目。
HeyGen是否为其从文本到视频功能提供多语言支持？
是的，HeyGen为其从文本到视频功能提供强大的多语言支持，允许您生成具有AI生成配音的多种语言内容。此功能确保您的视频能够有效地跨越语言障碍，接触并吸引全球观众。