机构培训视频生成器：创建引人入胜的课程

通过AI提升知识保留并降低培训成本。使用从脚本到视频轻松生成专业视频。

为小企业主创建一个45秒的生动解说视频，展示“培训视频生成器”如何简化员工入职培训。视觉风格应现代且包含信息图表元素，并配有欢快的AI配音。突出使用“模板和场景”快速定制内容的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的专业“培训视频制作”演示，目标是中型公司的HR经理。采用简洁、企业化的视觉风格，配以冷静、权威的AI配音。展示“AI化身”在提供引人入胜的合规培训中的强大作用。
示例提示词2
为市场团队设计一个引人注目的30秒产品教程，利用“从脚本到视频”功能创建动态的“企业培训视频”。视觉风格应简洁，配以专注的动画，并由充满活力的AI配音支持。强调从现有脚本快速创建内容。
示例提示词3
为开发电子学习模块的教育工作者制作一个90秒的教育片段，重点是清晰度和“知识保留”。视觉风格应干净，配以引人入胜的插图，并由温暖、鼓励的“配音生成”和同步的“字幕/说明”增强可访问性。展示这如何帮助创建有效的“电子学习”内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

机构培训视频生成器的工作原理

通过我们的AI驱动平台，轻松创建引人入胜的企业培训视频，提高知识保留并简化您的入职流程。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的文本粘贴到平台中或使用AI生成内容。我们的“从脚本到视频”功能将您的文字转化为动态的视觉叙述，为您的“培训视频制作”项目做好准备。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个来展示您的培训内容。此功能确保您的企业培训视频既引人入胜又专业，使学习体验更加生动。
3
Step 3
添加专业配音
使用我们的“配音生成”功能即时生成自然的旁白。从多种声音中选择，以清晰传达您的信息，确保高质量的音频以提高电子学习模块中的“知识保留”。
4
Step 4
导出您的精美视频
通过应用“纵横比调整和导出”来适应各种平台，完成您的项目。轻松在您的组织内分享完成的培训内容，使您的“机构培训视频生成器”工作广泛可及。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

生成清晰简洁的视频，以简化复杂的医学主题，增强机构医疗培训和理解。

常见问题

HeyGen如何简化专业培训视频的制作？

HeyGen通过提供一个强大的AI驱动平台，简化了成为熟练培训视频制作者的过程，提供高度可定制的模板。您可以轻松地从文本生成引人入胜的企业培训视频，确保最终产品的精致。

我可以在我的机构培训视频中加入AI化身和独特的配音吗？

可以，HeyGen提供了多种逼真的AI化身和高质量的AI配音，允许您创建动态且引人入胜的内容。这种从文本到视频的功能确保您的机构培训视频既专业又令人难忘。

HeyGen为电子学习和员工入职计划提供了哪些优势？

HeyGen的AI驱动平台使其成为开发有影响力的电子学习和入职内容的理想培训视频生成器。通过创建一致且专业的视频，HeyGen有助于提高知识保留并确保关键信息的有效传递。

HeyGen是否提供全面的工具来生成多样化的培训内容？

绝对可以，HeyGen是一个多功能的培训视频生成器，通过其广泛的媒体库、可定制的场景和品牌控制支持多样化的内容创作。这使您能够制作一系列针对特定需求的企业培训视频。