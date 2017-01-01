即时视频生成器：快速创建惊艳视频
使用我们的从脚本到视频功能，将想法转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI语音。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的教学短片，面向内容创作者和社交媒体影响者，展示如何使用HeyGen分解复杂主题。采用动态视觉风格，快速剪辑和显著的屏幕“字幕/说明文字”，由充满活力和年轻的AI语音支持。视频应展示一个逼真的“AI化身”作为“谈头”专家，轻松创建引人入胜的“视频创作”内容。
设计一个60秒的教育说明视频，面向在线课程创作者和教育者，展示课程材料制作的简便性。视觉方法应简洁且信息丰富，利用屏幕录制结合“媒体库/素材支持”的叠加图形，配以清晰、权威但友好的AI语音。重点介绍HeyGen的“模板和场景”如何快速生成“文本到视频生成器”，简化内容开发。
生成一个简洁的15秒产品更新视频，适合忙碌的专业人士和产品经理，用于快速社交媒体公告。选择极简和时尚的视觉风格，通过自信、简洁的AI语音传递信息。这个快速的“AI视频生成器”作品应展示一个“AI化身”传递更新，展示HeyGen在快速沟通中的高效性及其“纵横比调整和导出”功能适用于不同平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen的AI视频制作工具通过逼真的AI化身和逼真的AI语音，将您的文本提示和脚本转化为专业视频，简化整个视频创作过程。
我可以使用HeyGen创建带有谈头和自定义语音的影片吗？
当然可以，HeyGen使您能够制作动态的谈头视频并生成自然听感的语音。您还可以利用预制模板来启动您的即时视频生成器项目。
是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的高效AI视频生成器？
HeyGen作为高效的AI视频生成器脱颖而出，提供强大的视频编辑工具、全面的媒体库支持和品牌控制，允许为任何平台（如社交媒体）量身定制多样化的视频创作。
HeyGen如何协助脚本生成和最终视频输出？
HeyGen提供AI脚本生成器，帮助您轻松撰写引人入胜的叙述。一旦视频完成，您可以轻松将其导出为MP4文件，立即使用。