即时更新视频制作器：快速轻松的视频创作

轻松为社交媒体和公司新闻创建专业视频更新。我们的AI视频生成器利用从脚本到视频的功能实现快速内容创作。

为IT专业人士创建一个1分钟的技术更新视频，详细介绍一个新的系统集成。视觉风格应简洁且富含图表，并通过HeyGen的配音生成功能生成专业的配音，确保对复杂过程的精确解释。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向新软件用户，逐步演示一个关键功能。音频风格应清晰且具有指导性，利用HeyGen的从脚本到视频功能，将详细指南转换为口述解说，并在视频编辑器中同步字幕以确保清晰度。
示例提示词2
为社交媒体活动设计一个45秒的即时更新视频，目标是市场团队和产品经理，宣布一个新产品功能。采用动态视觉风格，快速剪辑和引人入胜的图形，利用HeyGen的模板和场景进行快速开发，并通过纵横比调整和导出适用于各种社交媒体视频。
示例提示词3
为公司全体员工制作一个2分钟的培训视频，概述新的合规程序和公司一般更新。视觉和音频风格应专业且权威，使用HeyGen的AI化身在各部门传递一致的信息，并通过媒体库/库存支持提供相关视觉效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

即时更新视频制作器的工作原理

使用我们直观的AI视频生成器快速生成任何平台的专业视频更新，为您节省时间和精力。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的文本或脚本直接粘贴到平台中，利用我们的从脚本到视频功能，瞬间将您的文字转化为引人入胜的视觉内容。
2
Step 2
选择视频模板
从多种专业设计的视频模板和场景中进行选择，以匹配您的品牌和信息，确保您的更新具有精致的外观。
3
Step 3
添加字幕和配音
为您的视频添加字幕以提高清晰度和可访问性，利用我们强大的字幕/字幕功能，使您的信息能够与更广泛的观众产生共鸣。
4
Step 4
导出和分享
通过纵横比调整和导出功能导出您的视频，优化适用于社交媒体视频和其他平台，准备好与世界分享您的即时更新。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态培训与入职

通过AI生成的视频增强培训计划和入职流程，提高知识保留和员工参与度。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频生成和视频编辑？

HeyGen是一个直观的AI视频生成器，简化了整个视频创作过程。用户无需复杂的编辑技能即可轻松制作高质量视频，利用其先进的AI功能。

HeyGen能否将文本转换为具有高级功能的专业视频？

是的，HeyGen擅长轻松实现“从文本到视频”的转换，提供专业配音并能够自动“添加字幕”。这一强大功能确保您的信息能够清晰且吸引人地传达给观众。

HeyGen在视频创作中提供哪些自定义选项？

HeyGen为“视频创作”提供广泛的自定义选项，使用多样的“视频模板”和强大的品牌控制。用户可以通过自定义标志和颜色来调整内容，确保品牌在所有输出中的一致性。

HeyGen是否是适合即时视频更新的基于浏览器的视频编辑器？

当然，HeyGen作为一个完全“基于浏览器的编辑器”运行，是动态内容的理想“即时更新视频制作器”。其直观的拖放界面使您可以直接从网络浏览器快速制作视频。