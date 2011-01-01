您的Instagram广告教程视频：掌握Meta广告管理器

学习如何在Instagram个人资料动态中投放广告。使用HeyGen的AI虚拟人快速创建引人入胜的广告位置，以获得最大影响力。

126/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
希望最大化影响力的数字营销人员将从这段45秒的引人入胜的视频中受益，该视频展示了如何利用Instagram个人资料动态和各种广告位置的最佳实践。视觉上，它将是动态且节奏快速的，展示不同广告示例在手机屏幕上的快速剪辑，配以欢快、充满活力的旁白。这个视频可以轻松通过HeyGen的字幕功能增强，以确保在所有观看环境中的可访问性。
示例提示词2
为那些在定义广告策略上苦苦挣扎的电商企业制作一个详细的90秒解释视频，重点是如何有效选择目标并为Instagram广告找到合适的受众。视觉方法应为友好的白板动画风格，配有清晰的数据可视化和教育性旁白。利用HeyGen的模板和场景功能可以简化此信息内容的创建。
示例提示词3
为需要快速预发布清单的内容创作者设计一个简洁的30秒视频，展示如何有效预览广告并快速了解关键指标。视觉风格将是现代且流畅的，突出移动设备上的UI交互，配以直接简洁的旁白。HeyGen的纵横比调整和导出功能确保这个快速提示完美适合各种社交平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建Instagram广告教程视频

使用HeyGen强大的AI功能制作Instagram广告的专业视频指南，使复杂步骤对您的观众清晰且引人入胜。

1
Step 1
创建您的教程脚本
概述您的Instagram广告教程，然后使用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的详细指南轻松转换为视觉故事板，涵盖广告活动的关键方面。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的AI虚拟人中选择一位，以专业地展示您的Instagram广告教程，确保清晰的沟通和视频的精致外观，解释如何运行Instagram广告。
3
Step 3
添加视觉效果和解释
通过添加相关视觉效果、不同广告位置的截图或HeyGen丰富库中的素材，增强您的教程，以有效展示运行Instagram广告的每一步。
4
Step 4
导出并分享您的指南
一旦您的教程完成，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化它以适应各种平台，确保您的观众能够成功学习如何跟踪Instagram广告指标。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升广告管理的学习效果

.

通过动态AI视频提高学习者对Instagram广告活动设置、广告位置和受众定位的参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何简化高影响力Instagram广告的创建？

HeyGen通过使用“AI虚拟人”和“从脚本到视频”功能，帮助用户快速创建引人注目的“Instagram广告”视频内容。其直观的平台和“模板与场景”显著减少了制作专业广告创意所需的时间和精力。

通过Meta广告管理器在Instagram上部署HeyGen生成的视频涉及哪些技术步骤？

在使用HeyGen创建引人入胜的视频后，您将通过“Meta广告管理器”进行部署，设置您的“广告活动”并明确“目标”，定义“受众”，管理“预算”。此过程包括上传您的HeyGen视频以创建“广告组”，并选择适当的Instagram“广告位置”。

HeyGen能否优化视频内容以适应多样的Instagram广告位置，如动态和Reels？

是的，HeyGen提供“纵横比调整和导出”功能，以确保您的视频内容完美适应各种“Instagram广告位置”，包括“Instagram动态”和“Instagram Reels”。此功能有助于在不同广告格式中保持视觉质量和参与度。

HeyGen有哪些功能支持Instagram广告活动的品牌一致性和质量？

HeyGen通过其强大的“品牌控制”如自定义标志和颜色，支持“品牌安全控制”和一致性，确保您的“Instagram广告”与品牌形象一致。功能如“旁白生成”和“字幕”进一步提升了广告内容的专业性和可访问性。