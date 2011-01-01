创新培训视频生成器：利用AI提升学习与发展

快速制作专业的入职培训和学习与发展视频。我们的脚本转视频功能简化了内容创作。

示例提示词1
为软件开发人员设计一个90秒的技术教程，展示HeyGen的文本转视频AI如何将复杂的文档转化为引人入胜的AI培训视频。视频应采用动态视觉风格，代码片段和流程图平滑过渡，配以清晰、热情的AI声音详细解释每一步。
示例提示词2
为人力资源专业人士制作一个2分钟的教学视频，展示如何利用HeyGen的AI化身为创新培训视频生成器提供有影响力的内容。美学风格应专业且鼓舞人心，展示多样化的AI化身与屏幕数据可视化互动，并由专家AI声音清晰解释高级概念。
示例提示词3
开发一个针对小企业主的简洁45秒宣传视频，展示他们如何轻松使用HeyGen的丰富模板和场景实现专业视频创作。视频应具有充满活力和鼓舞人心的视觉风格，快速剪辑展示各种模板的使用，配以欢快的AI声音简要说明好处。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创新培训视频生成器如何工作

只需几次点击即可将您的培训内容转化为引人入胜的AI驱动视频。高效创建动态学习体验。

1
Step 1
创建您的视频脚本
输入您的培训内容或脚本。我们的文本转视频AI将处理您的文本，为您的动态培训视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来直观地代表您的演示者。此功能增加了人性化的触感，使您的培训更具吸引力。
3
Step 3
添加您的AI配音
通过生成逼真的AI配音来增强您的脚本。从多种语言和语调中选择，以清晰有力地传达您的信息。
4
Step 4
导出您的培训视频
对视频满意后，使用我们的导出选项，包括调整纵横比大小，以准备适合任何平台的高质量AI培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在培训中澄清复杂概念

通过将复杂的信息转化为易于理解、引人入胜的AI视频课程，简化复杂的创新概念并增强学习理解。

常见问题

HeyGen如何简化AI培训视频的制作？

HeyGen利用先进的文本转视频AI，让用户轻松将脚本转化为引人入胜的AI培训视频。这个AI视频生成器简化了从概念到最终输出的整个制作过程。

HeyGen能否将真实感的AI化身和AI配音融入培训内容中？

是的，HeyGen允许您整合多样化的AI化身和AI配音，以创建引人入胜且个性化的培训视频。这通过赋予您的内容生命来增强整体视频创作体验。

哪些技术特性使HeyGen成为理想的创新培训视频生成器？

HeyGen提供了一个强大的AI视频编辑器，具有可定制的模板和品牌控制，帮助您制作动态的创新培训视频。这些技术能力确保了高质量和一致性的内容，以满足您的学习与发展需求。

HeyGen是否提供API以将AI视频创作集成到现有系统中？

当然，HeyGen提供了一个API，允许将其AI视频创作能力无缝集成到您的工作流程中，非常适合自动化AI培训视频的制作。这可以显著减少人工工作量和视频制作成本。