Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个引人入胜的60秒教学视频，面向希望通过引人入胜的AI化身提升故事讲述能力的企业。视觉美学应简洁专业，使用友好的化身解释复杂的概念，配以平台内直接生成的清晰自信的旁白，展示HeyGen的“AI化身”功能在创意内容创作中的强大作用。
制作一个时尚的30秒社交媒体广告，目标是寻求快速视频创作以用于其活动的数字营销人员，利用HeyGen丰富的“模板和场景”库。视觉呈现应快速且视觉吸引力强，结合流行音乐和动态过渡以瞬间吸引注意力，强调社交媒体视频可以快速生成和定制。
想象一个精致的90秒产品展示视频，专为希望扩大内容营销力度的全球品牌设计。视觉旅程应流畅且具有国际代表性，展示多样化的场景。音频必须优雅地展示多语言旁白功能，利用HeyGen的“旁白生成”功能轻松覆盖更广泛的受众。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化社交媒体的创意内容创作？
HeyGen是一个AI原生内容创作平台，提供直观的工具和模板，简化创意内容创作过程，使用户能够快速高效地生成引人入胜的社交媒体视频。
我可以在HeyGen中使用什么样的AI化身来制作视频？
HeyGen使您能够将多样化、逼真的AI化身整合到您的视频中，增强您的故事讲述能力，制作出专业、高质量的视频内容，而无需真人演员。
HeyGen能否高效地将文本脚本转化为引人入胜的视频？
是的，HeyGen作为AI视频制作工具，能够无缝地将您的文本转化为视频。您可以利用先进的旁白生成功能，甚至使用多语言支持，直接从您的脚本中制作出精美的视频内容。
是什么让HeyGen成为创新增强视频制作工具？
HeyGen通过其AI原生内容创作平台，自动化并加速视频生成，显著提高视频效率，满足从内容营销到培训和电子学习视频的各种需求。