创新建筑视频制作器：AI驱动的视觉效果

从文本创建专业的建筑动画和逼真的视频，通过强大的从脚本到视频功能增强客户参与度。

120/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个30秒的房地产视频，旨在吸引买家关注新的建筑开发项目，适合代理商和房地产开发商。利用动态建筑动画和快速、令人印象深刻的剪辑展示关键特征。欢快的背景音乐应与生动的视觉效果相辅相成，HeyGen的丰富模板和场景可以为这一有影响力的展示提供坚实的基础。
示例提示词2
为内部设计团队和项目利益相关者开发一个全面的60秒教学视频，通过详细的设计可视化解释复杂的建筑概念。视频应使用清晰的图形和引人入胜的AI虚拟主持人有效传达信息。通过HeyGen提供的自动字幕确保清晰度，使技术细节对所有观众都易于理解。
示例提示词3
为营销机构和建筑公司制作一个30秒的前瞻性视频，强调旨在促进卓越客户参与的地标项目的创新建筑。视觉风格应高质量且具有电影感，激发敬畏和信任。利用HeyGen的从脚本到视频的文本功能实现高效制作，并通过纵横比调整和导出确保跨平台的最佳展示。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创新建筑视频制作器的工作原理

轻松将您的建筑概念转化为引人入胜的视频演示，以吸引客户并通过先进的AI展示您的愿景。

1
Step 1
创建您的初始脚本或概念
首先输入或粘贴您的建筑项目脚本。我们的平台利用AI理解您的愿景，并为您的建筑视频生成基础元素。
2
Step 2
选择视觉资产和AI元素
从丰富的媒体库中选择或上传您自己的建筑图像。整合AI虚拟主持人，使您的3D建筑漫游栩栩如生。
3
Step 3
应用品牌和配音
使用全面的品牌控制个性化您的视频，包括品牌标志、颜色和字体。通过添加专业的配音生成增强清晰度。
4
Step 4
生成并分享您的高质量视频
一旦完成，立即生成适用于各种平台的创新建筑视频。分享您的专业高质量视频，以提升客户参与度和项目理解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示建筑项目的成功

.

通过引人入胜的AI视频展示成功的建筑项目和创新设计，展示能力并建立客户信任。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的建筑可视化？

HeyGen使您能够使用“逼真的视频”制作令人惊叹的“建筑可视化”和“3D建筑漫游”。利用我们丰富的“模板和场景”快速高效地为您的项目制作“高质量视频”内容。

是什么让HeyGen成为“创新建筑视频制作器”？

HeyGen通过利用先进的AI进行高效的“端到端视频生成”而脱颖而出。您可以将“从脚本到视频”转化为动态演示，配以逼真的“AI虚拟主持人”和专业的“配音生成”。

HeyGen能否为房地产和客户演示生成引人入胜的视频？

当然，HeyGen非常适合创建有影响力的“房地产视频”内容并提高“客户参与度”。制作引人入胜的“建筑动画”和精美的“设计演示”视频，并通过您自己的“品牌控制”保持一致性。

HeyGen如何简化专业“建筑视频”内容的创建？

HeyGen通过提供一个直观的平台简化了专业“建筑视频”的创建，包括“AI图像到视频生成器”。轻松制作“高质量视频”内容，配有自动“字幕”和灵活的“纵横比调整和导出”以适应各种平台。