创新建筑视频制作器：AI驱动的视觉效果
从文本创建专业的建筑动画和逼真的视频，通过强大的从脚本到视频功能增强客户参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的房地产视频，旨在吸引买家关注新的建筑开发项目，适合代理商和房地产开发商。利用动态建筑动画和快速、令人印象深刻的剪辑展示关键特征。欢快的背景音乐应与生动的视觉效果相辅相成，HeyGen的丰富模板和场景可以为这一有影响力的展示提供坚实的基础。
为内部设计团队和项目利益相关者开发一个全面的60秒教学视频，通过详细的设计可视化解释复杂的建筑概念。视频应使用清晰的图形和引人入胜的AI虚拟主持人有效传达信息。通过HeyGen提供的自动字幕确保清晰度，使技术细节对所有观众都易于理解。
为营销机构和建筑公司制作一个30秒的前瞻性视频，强调旨在促进卓越客户参与的地标项目的创新建筑。视觉风格应高质量且具有电影感，激发敬畏和信任。利用HeyGen的从脚本到视频的文本功能实现高效制作，并通过纵横比调整和导出确保跨平台的最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的建筑可视化？
HeyGen使您能够使用“逼真的视频”制作令人惊叹的“建筑可视化”和“3D建筑漫游”。利用我们丰富的“模板和场景”快速高效地为您的项目制作“高质量视频”内容。
是什么让HeyGen成为“创新建筑视频制作器”？
HeyGen通过利用先进的AI进行高效的“端到端视频生成”而脱颖而出。您可以将“从脚本到视频”转化为动态演示，配以逼真的“AI虚拟主持人”和专业的“配音生成”。
HeyGen能否为房地产和客户演示生成引人入胜的视频？
当然，HeyGen非常适合创建有影响力的“房地产视频”内容并提高“客户参与度”。制作引人入胜的“建筑动画”和精美的“设计演示”视频，并通过您自己的“品牌控制”保持一致性。
HeyGen如何简化专业“建筑视频”内容的创建？
HeyGen通过提供一个直观的平台简化了专业“建筑视频”的创建，包括“AI图像到视频生成器”。轻松制作“高质量视频”内容，配有自动“字幕”和灵活的“纵横比调整和导出”以适应各种平台。