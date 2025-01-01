通过基础设施组织视频制作工具提升沟通

利用AI驱动的从文本到视频功能简化内部沟通和培训的视频创作。

135/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为公司员工开发一个90秒的内部沟通视频，介绍新的数字化转型计划。视频应采用引人入胜和现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐和友好的AI化身来解释变化。利用HeyGen的多样化模板和场景建立一致的品牌美学，并使用语音生成功能清晰高效地传达信息。
示例提示词2
制作一个2分钟的AI驱动培训视频，面向新员工和安全合规团队，详细介绍企业安全协议。视觉和音频风格应严肃且安全，展示数据中心和安全措施的专业视觉效果，并配有详细权威的声音。通过HeyGen生成的字幕/说明确保清晰度和可访问性，补充AI化身的权威形象。
示例提示词3
为潜在客户和营销团队设计一个45秒的解释视频，展示现代视频创作在产品功能上的高效性。视觉风格应动态且清晰，使用HeyGen的媒体库/素材支持的快速剪辑和引人入胜的视觉效果，配以有说服力的音乐。通过展示各种平台的纵横比调整和导出，突出内容交付的灵活性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

基础设施组织视频制作工具的工作原理

高效地将复杂信息转化为引人入胜的视频，赋能您的基础设施组织，实现清晰沟通和简化工作流程。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您准备好的文本粘贴到编辑器中。文本到视频功能将立即为您的基础设施内容生成视觉场景。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来为您的视频旁白。这些化身为您的信息增添了专业和吸引人的人性化触感。
3
Step 3
添加品牌元素
使用品牌控制集成您组织的标志和品牌颜色。这确保您的视频与您的企业形象完美契合。
4
Step 4
导出您的视频
利用纵横比调整和导出功能为任何平台准备您的视频。轻松发布您的最终视频，以触达您的目标受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速一般沟通内容创作

.

快速制作引人入胜的视频内容，用于外部沟通、项目更新或内部公告。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen利用先进的AI作为一个复杂的AI视频制作工具，使用户能够高效地将文本转化为专业视频。这包括集成逼真的AI化身和高质量的语音生成，大大简化了整个视频创作过程。

HeyGen提供哪些视频定制的技术控制？

HeyGen提供强大的技术控制，包括全面的品牌控制，以特定的标志和颜色定制视频。它还提供自动字幕/说明和多功能的纵横比调整，以满足各种平台和导出需求。

我可以使用HeyGen为我的内容生成多样化的AI化身吗？

可以，HeyGen提供生成和使用多样化AI化身的功能，增强您的视频创作，提供个性化的屏幕人才。这一功能允许独特的视觉表现和改善观众参与度。

HeyGen如何支持组织的视频基础设施？

HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，专为简化组织的视频创作流程而设计。它提供了一个强大的平台，用于制作高质量的视频内容，优化工作流程，并支持一致的内部沟通和外部推广。