Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为物流公司和城市交通部门构思一段30秒的动态信息视频，重点使用“运动制图视频制作器”来展示优化的配送路线或公共交通流动。这段快节奏的视频应采用清晰、数据驱动的动画地图视觉效果，配以欢快的电子音乐，并通过无缝的“语音生成”快速有效地解释复杂的数据点。
示例提示词2
为历史学会和学术机构设计一段全面的60秒教育演示，探索一个地区关键地标的演变，利用“视频地图”和“互动地图”功能。美学风格应权威且引人入胜，结合档案影像与现代制图，配有知识渊博的“AI化身”引导观众了解历史变迁，背景音乐为微妙激励的管弦乐。
示例提示词3
为环保机构和社区推广计划制作一段引人入胜的40秒影响报告视频，突出成功的绿色倡议，使用“动画地图制作器”展示项目区域和效益。视觉和音频风格应积极向上且易于接近，使用明亮自然的色彩和温和积极的原声音乐。通过HeyGen的“媒体库/素材支持”提供的辅助B-roll丰富环境叙事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

基础设施发展制图视频制作器的工作原理

轻松创建动态视频，展示基础设施发展、地理空间数据和运动，使复杂项目变得清晰且引人入胜。

1
Step 1
选择您的地图模板
首先从多种“模板和场景”中选择，专为展示地理数据和运动而设计，非常适合“动画地图制作器”。
2
Step 2
添加您的地理空间数据和脚本
整合您的“地理空间数据”点或路线，然后利用“从脚本到视频”生成引人入胜的地图视频叙述。
3
Step 3
使用品牌元素自定义
通过应用您的“品牌控制（标志、颜色）”确保您的视频与您的组织身份一致，使您的“视频地图”专业且一致。
4
Step 4
导出您的高质量视频
完成您的“基础设施发展制图视频制作器”项目，并以各种纵横比“导出高质量视频”，以便在各个平台上无缝分享。

讲述发展里程碑

利用“视频地图”可视化关键里程碑和未来计划，讲述“基础设施发展”阶段和进展的引人入胜的故事。

常见问题

HeyGen如何帮助我为项目创建引人入胜的视频地图和动画地图？

HeyGen通过直观的“模板和场景”使您能够轻松制作引人入胜的“动画地图”和“视频地图”。我们的“端到端视频生成”平台简化了创作过程，使复杂的视觉叙事对任何项目都变得易于实现。

HeyGen提供哪些工具用于从文本生成“运动制图视频制作器”内容？

HeyGen通过其强大的“从脚本到视频”功能简化了动态“运动制图视频制作器”内容的创建。您可以快速将书面想法转化为引人入胜的视频，并配以高质量的“语音生成”来有效地讲述您的数据或故事。

我可以使用HeyGen自定义视觉风格并导出高质量的“视频地图”吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的“品牌控制”来自定义您的“视频地图”的视觉风格以匹配您的身份。您还可以利用“灵活的纵横比调整”和“导出高质量视频”选项，确保您的最终输出适合任何平台或演示。

HeyGen是否是一个无需广泛视频编辑技能即可创建专业“动画地图”的高效平台？

是的，HeyGen被设计为一个直观的“动画地图制作器”，使任何人都能快速制作专业内容。我们的平台提供“模板和场景”以及“端到端视频生成”功能，大大减少了对广泛视频编辑技能的需求。