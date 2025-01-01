信息推广视频制作工具：提升参与度

通过AI驱动的视频创作和动态配音生成，轻松创建个性化推广视频以吸引注意力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的解释视频，专为营销专业人士量身定制，展示使用AI视频工具的高效性。视觉风格应现代简洁，配有直接从脚本生成的专业配音，并伴随动态的背景音乐。强调HeyGen的从脚本到视频功能如何简化高质量解释视频的制作，适用于任何活动。
示例提示词2
为销售团队制作一个60秒的视频推广片，突出个性化视频沟通的力量。视觉风格应直接且具有说服力，语气温暖友好，借助HeyGen的配音生成确保信息传达清晰有力。此视频旨在赋能销售专业人士，通过定制视频推广更有效地提高参与度和达成交易。
示例提示词3
为数字营销人员开发一个简洁的20秒信息视频，说明快速视频集成如何改变销售和营销邮件。视觉风格必须快速且视觉刺激，配以充满活力的背景音乐。利用HeyGen的综合模板和场景，展示营销人员如何轻松创建引人入胜的内容以推动参与。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

信息推广视频制作工具的工作原理

使用HeyGen强大的AI视频平台，轻松创建专业且个性化的信息推广视频，旨在吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的AI视频
首先将您的脚本转化为引人入胜的视频，利用HeyGen的AI驱动视频创作轻松实现信息传达。
2
Step 2
添加个性化元素
通过加入个性化视频，使用自定义AI化身或您自己的屏幕和网络摄像头录制，使您的信息更具共鸣。
3
Step 3
完善您的解释内容
通过使用字幕/说明和拖放编辑器来增强清晰度和专业性，完善您的信息解释视频。
4
Step 4
衡量推广成功
分发您完成的视频，并利用分析和参与度跟踪来获取观众行为的见解，优化您的潜在客户开发策略。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强培训与教育

利用AI创建动态信息内容，提升学习者的参与度并提高培训项目的知识保留率。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建个性化推广视频？

HeyGen允许您轻松创建个性化视频，以有效的视频推广方式进行推广，使用AI化身和从脚本到视频的功能。这个强大的信息推广视频制作工具使企业能够为潜在客户开发和销售及营销邮件制作有影响力的内容。

是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频工具？

HeyGen通过AI驱动的创作简化了复杂的视频制作，提供用户友好的拖放编辑器和专业模板，使其成为有效的AI视频工具。用户可以快速生成高质量内容，具备逼真的AI化身和配音生成能力。

我可以在没有丰富编辑技能的情况下使用HeyGen创建专业的解释视频吗？

可以，HeyGen使用户即使没有丰富的视频编辑技能也能轻松创建专业的解释视频。其直观的拖放编辑器结合丰富的模板库和从文本到视频的功能，简化了整个制作过程。

HeyGen如何优化视频内容以适应各种平台和全球观众？

HeyGen通过提供纵横比调整和导出选项优化视频内容，确保您的创作完美适合社交媒体等多样化平台。此外，其配音生成和字幕功能提供多语言支持，扩大您对全球观众的影响力。