AI内容创作的影响者视频制作工具
通过利用逼真的AI化身轻松制作高质量视频并吸引您的观众，适用于多样化的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
展示内容创作的简单性，通过一个45秒的信息视频，面向营销人员和忙碌的企业家，演示文本到视频转换的轻松过程，配以平静的旁白，视觉上展示脚本如何变成动态场景，由HeyGen的脚本到视频和旁白生成功能提供支持。
为品牌和代理商制作一个60秒的时尚宣传视频，突出定制化的力量，利用HeyGen的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，创造出现代、专业的视觉风格，配以动态过渡和引人入胜的背景音乐，确保独特且一致的品牌形象。
创建一个快速30秒的社交媒体广告，针对社交媒体经理和电子商务企业，采用时尚且视觉吸引力的美学，快速剪辑和清晰的行动号召，所有这些都通过自动字幕/标题增强，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化，以展示AI视频生成器在影响力社交媒体活动中的效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为社交媒体创建引人入胜的AI影响者视频？
HeyGen通过利用先进的AI化身和文本到视频功能，帮助用户制作引人入胜的AI影响者视频。您可以自定义场景和内容，非常适合动态社交媒体内容创作。
使用HeyGen生成视频时有哪些定制选项？
HeyGen为您的AI生成视频提供广泛的定制选项，包括品牌控制如标志和颜色。您还可以利用各种模板和场景来精确定制您的内容。
我可以轻松地将文本脚本转换为专业视频吗？
可以，HeyGen强大的AI视频生成器能够无缝地将文本转换为视频，并生成逼真的旁白。我们的AI化身传达您的信息，轻松将脚本转化为引人入胜的视觉内容。
HeyGen是否支持自动字幕和各种视频输出纵横比？
当然。HeyGen提供自动字幕以提高可访问性，并提供灵活的纵横比调整以适应各种平台。这确保了您的内容经过优化，准备好在多样化的分发渠道中使用。