影响者赞助视频制作工具助力提升品牌

使用AI虚拟形象生成真实的AI用户生成内容视频，简化品牌的内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为营销机构开发一个专业的60秒解释视频，向潜在客户展示AI影响者视频生成器的高效性。语气应权威但亲切，使用简洁的视觉风格和清晰的文本转视频功能来解释复杂概念，并通过精确的字幕/说明增强理解。
示例提示词2
想象一个鼓舞人心的30秒社交媒体视频，适合企业家和电商品牌推出新产品，强调无缝定制视觉效果和品牌的能力。这个动态作品应利用HeyGen的专业模板和场景以及集成的媒体库/素材支持，配以欢快的配乐，打造出精致、引人注目的广告。
示例提示词3
需要为潜在的影响者和营销合作伙伴制作一个引人入胜的45秒信息视频，详细介绍一个激动人心的新影响者赞助活动。通过协作和吸引人的视觉风格，叙述将由HeyGen的脚本生成器专业引导，确保清晰简洁，准备通过纵横比调整和导出适用于各种社交平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

影响者赞助视频制作工具的工作原理

快速生成引人入胜的AI驱动影响者视频，通过可定制的内容简化您的创作者营销工作。

1
Step 1
创建您的脚本
首先为您的影响者赞助活动撰写完美的信息。利用我们的文本转视频功能，将您的书面内容无缝转换为动态视频叙述，适用于任何影响者赞助视频制作项目。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样的AI虚拟形象中选择，以代表您的品牌或期望的影响者形象。这使您能够在无需传统拍摄的情况下制作出真实感的创作者广告内容。
3
Step 3
自定义视觉效果和品牌
通过品牌的独特身份增强您的视频。应用品牌控制（标志、颜色），添加背景音乐，并选择合适的场景以匹配您的活动美学，创造出引人注目的自定义视觉效果和品牌。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过调整纵横比和导出，完成您的影响者赞助视频，以适应各种平台。生成高质量的AI视频，准备好用于社交媒体视频分发和有影响力的合作广告。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发真实的AI用户生成内容视频

使用AI制作真实感的用户生成内容（UGC），用于有影响力的影响者活动和产品展示。

常见问题

HeyGen如何简化AI影响者视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI影响者视频生成器，使内容创作者能够轻松地从文本脚本中制作引人注目的AI视频。您可以从多样的AI虚拟形象中选择，并快速生成动态的社交媒体视频。

我可以使用HeyGen自定义AI影响者内容的视觉效果和品牌吗？

当然可以。HeyGen允许您完全自定义AI用户生成内容视频的视觉效果和品牌，确保它们与您的品牌形象完美契合。您可以完全控制如标志和品牌颜色等元素，以保持一致的美学风格。

HeyGen提供哪些工具来增强影响者赞助视频？

HeyGen是一个全面的影响者赞助视频制作工具，提供文本转视频转换和自动字幕功能以提高参与度。此外，我们的平台还包括先进的旁白生成功能，以打造精致的最终产品。

HeyGen如何支持营销机构创建用户生成内容？

HeyGen使营销机构能够高效地扩展用户生成内容（UGC）的创建，适用于各种活动。我们的平台简化了AI用户生成内容视频的制作，非常适合创作者营销计划和有影响力的合作广告。