影响者脚本视频制作工具：使用AI创建引人入胜的视频
使用先进的从脚本到视频技术，轻松将脚本转换为社交媒体的专业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的说明视频，面向希望保持在线存在但不想总是出现在镜头前的内容创作者。视频应具有专业和简洁的视觉美感，展示一个自信且口齿清晰的AI化身传达信息，音频清晰。演示HeyGen的“AI化身”如何将简单脚本转化为精美的“说头视频”，强调其有效代表品牌的能力。
为小企业和营销人员开发一个60秒的教程风格视频，帮助他们为社交媒体创建病毒式“短视频”。该视频需要快速节奏、视觉丰富的风格，配以流行音乐和高度可读的字幕/说明，以最大化参与度。展示HeyGen多样化的“模板和场景”如何激发创意，以及“字幕/说明”功能如何确保在声音常被关闭的平台上仍具影响力。
为需要清晰且引人入胜地传达复杂信息的教育工作者和演讲者设计一个30秒的教育片段。视觉和音频风格应信息丰富且平和，配合节奏良好的“语音生成”解释概念，同时相关的“媒体库/素材支持”视频和图像提供背景。展示HeyGen如何无需专业配音演员或大量B-roll拍摄即可创建高质量的说明视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我从脚本创建引人入胜的影响者视频？
HeyGen通过先进的AI视频生成技术，帮助内容创作者和影响者将脚本转化为引人入胜的短视频。轻松创建带有AI化身的说头视频，添加B-roll，并为社交媒体平台生成专业的语音。
我可以在HeyGen中为我的创意项目自定义AI化身吗？
可以，HeyGen提供广泛的AI化身自定义选项，允许您根据品牌或创意愿景调整外观和表情。这使得制作独特的说头视频和说明视频变得简单，真正与您的观众产生共鸣。
HeyGen提供哪些创意功能以快速制作视频？
HeyGen提供多种视频模板和AI驱动的视频编辑工具，以简化您的创作过程。您可以快速从脚本生成专业视频，包括说明视频和社交媒体内容，配有语音和字幕。
HeyGen的生成式AI如何改善视频内容创作？
HeyGen利用生成式AI增强视频创作的各个方面，从将脚本转化为视频到自动生成B-roll素材。这一创新技术帮助内容创作者高效地制作高质量、动态的视频，使您的内容脱颖而出。