影响者脚本生成器：快速打造病毒内容
通过AI建议生成平台优化脚本，节省时间并通过无缝语音生成创建引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个信息丰富的60秒视频，面向有抱负的YouTube创作者和小型企业营销人员，突出HeyGen从“视频脚本模板”生成“平台优化脚本”的能力。视频应采用专业和简洁的视觉风格，展示清晰的屏幕文字和相关的B-roll镜头，以说明脚本的影响，配以冷静、权威的语音生成。清楚解释HeyGen如何帮助他们实现精致的外观，并包括字幕/说明以提高可访问性。
为寻求吸引人的“Instagram”内容的创意营销人员和品牌开发一个现代45秒视频。视频应使用“AI脚本生成器”讲述一个简短而引人入胜的故事，采用视觉上吸引人的美学，色彩鲜艳，过渡流畅。利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持来增强视觉叙事，展示如何轻松制作高质量、完美尺寸的视频，使用纵横比调整。
为预算有限的企业家和小型企业主制作一个1分30秒的问题解决视频。视频应具有友好和直接的语气，展示HeyGen的“免费工具”如何提供强大的“视频脚本生成器”来创建有效的内容，具有强烈的“CTA”。在视觉上，展示选择和自定义专业模板和场景的简单性，以明确的行动号召结束，并通过纵横比调整和导出突出导出选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI脚本生成器如何帮助创建引人入胜的视频内容？
HeyGen的AI脚本生成器利用先进的算法帮助用户快速构思创意并起草引人入胜的脚本。它提供钩子、故事线和CTA，节省您在为视频制作高质量脚本时的时间，然后通过AI化身生成它们。
HeyGen能否为不同的社交媒体渠道生成平台优化脚本？
是的，HeyGen的AI驱动脚本生成器可以为TikTok、YouTube和Instagram等各种渠道生成平台优化脚本。它包括情感触发和视觉提示等元素，以确保您的内容能够有效地与特定受众产生共鸣。
如果我有现有的想法，HeyGen能否增强我的视频脚本？
当然可以。HeyGen允许您增强现有脚本或重写部分内容，提供建议以完善您的内容。这确保您的视频脚本充满活力和吸引力，使创建有影响力的材料变得更容易。
HeyGen的视频脚本生成器是否支持广告或教育材料等各种内容格式？
HeyGen的多功能视频脚本生成器支持从促销UGC广告脚本和产品评论到教育内容和旅行视频博客的各种内容格式。它帮助生成适合多种创意需求的定制脚本，确保专业输出。