制作一个吸引人的30秒视频，目标是小企业主，展示HeyGen如何作为“网红合作视频制作工具”来简化他们的营销工作。视觉风格应明亮且专业，配有动态的屏幕文字与欢快的背景音乐同步，同时用清晰友好的旁白解释其优势。强调使用HeyGen的“模板和场景”如何快速制作高质量的品牌视频内容，使企业能够轻松与网红合作并扩大影响力。

