网红推广视频生成器：创建引人入胜的活动
轻松创建个性化的网红营销视频，利用强大的AI化身，简化您的推广和互动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的解释视频，目标是小企业主，展示如何在所有平台上保持一致的品牌视频内容。视觉美学干净专业，使用各种模板来展示品牌身份，配以清晰权威的旁白。核心信息强调利用HeyGen的多样化模板和场景来简化视频创作，确保每一段内容都完美契合他们的品牌。
创建一个面向内容创作者和社交媒体经理的活力四射的60秒社交媒体视频，探索AI视频的创意可能性，配以引人入胜的对口型视频。此视频应具有有趣、充满活力的视觉风格，展示多样化的AI化身对流行音频进行富有表现力的对口型表演，配以引人入胜的旁白。它特别展示了HeyGen的旁白生成功能，使添加独特音轨并与化身动作完美同步变得简单。
为销售团队和市场专业人士开发一个简洁的30秒宣传视频，说明HeyGen如何提升他们的营销视频以进行有效的销售提案。视觉呈现直接且具有说服力，清晰地结合产品镜头与AI主持人，而自信简洁的旁白传达销售信息。此视频通过使用HeyGen的字幕/字幕功能来确保在所有观看环境中最大限度地保留信息，强调了可访问性的重要性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的AI视频创作？
HeyGen使用户能够轻松生成高质量的AI视频，将文本转化为动态视频内容。我们的平台提供一系列AI化身和视频模板，以简化创意过程，让您轻松为任何创意项目制作引人入胜的内容。
HeyGen能否制作用于营销的网红风格视频内容？
当然可以，HeyGen是一个AI网红视频生成器，旨在创建引人注目的网红风格视频。您可以使用逼真的AI网红制作符合品牌的视频内容，配以对口型视频，非常适合您的网红营销活动和社交媒体策略。
HeyGen为个性化视频提供了哪些创意功能？
HeyGen提供了高级创意功能，包括可定制的AI化身，具有多样化的手势和一致的模型，允许真正个性化的推广。您还可以利用动态背景，生成旁白，并撰写详细的脚本，以确保您的品牌视频内容脱颖而出。
我可以多快使用HeyGen生成多样化的AI视频？
HeyGen能够快速输出多样化的AI视频，大大加快您的视频创作工作流程。利用我们广泛的视频模板库，快速制作从营销视频和销售提案到引人入胜的UGC视频的一切，所有这些都在几分钟内完成。