网红营销视频生成器：创建高影响力广告

为社交媒体活动生成惊艳的视频广告，并通过逼真的AI化身提升您的广告支出回报率。

想象一下，轻松生成一个30秒的网红风格广告，非常适合希望快速部署活动的营销机构。这个动态视频展示了一个高度逼真的AI化身，以清晰的旁白传递积极的信息，展示了AI视频生成器如何革新您的创意输出，将简单的想法转化为精美的广告，吸引观众的注意。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
小企业主和内容创作者现在可以在不需要工作室的情况下制作引人注目的45秒“手持产品”视频。想象一下，一个干净、真实的视觉风格，一个友好的AI演员使用从脚本到视频的文本自然展示您的产品，屏幕上还配有字幕/说明文字，以增强可访问性和参与度，这一切都得益于创新的AI视频生成器。
示例提示词2
对于社交媒体营销人员和电商品牌来说，制作大量广告创意变得简单，只需一个专业的60秒视频，利用预设计模板和AI演员。这种时尚、快节奏的序列允许调整和导出不同的纵横比，以完美适应各种平台，确保一致的品牌信息，同时显著提高您的网红营销视频生成器效率。
示例提示词3
正在尝试多样化广告创意的品牌现在可以通过AI视频生成器快速测试新概念，制作一个简洁的30秒视频。想象一个自信、信息丰富的演示，您精心编写的脚本通过丰富的媒体库/素材支持得以实现，允许快速迭代和专业的声音，最终帮助您优化信息传递以获得最佳效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

网红营销视频生成器如何运作

轻松创建引人入胜的AI驱动网红营销视频，与您的观众产生共鸣，提升您的活动影响力。

1
Step 1
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身库中选择一个来代表您的品牌。个性化他们的外观以匹配您的目标受众，为有影响力的营销视频奠定基础。
2
Step 2
撰写您的脚本
撰写引人注目的广告文案或上传现有脚本。利用我们平台的从脚本到视频的文本功能，通过您选择的AI演员将您的信息生动呈现，确保精准传达。
3
Step 3
添加视觉效果和声音
整合您的品牌视觉效果，例如手持产品演示，以增强真实性。利用我们的旁白生成功能，为您的视频添加清晰且引人入胜的音频。
4
Step 4
生成并分享
通过自定义品牌和音乐完成您的视频。使用纵横比调整和导出功能，以各种纵横比导出您的视频广告，完美优化适用于所有主要社交媒体平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态客户推荐视频

.

将客户成功故事转化为强大的AI生成视频，增强可信度并推动网红营销的转化。

background image

常见问题

HeyGen的AI化身如何提升我的创意视频内容？

HeyGen允许内容创作者使用逼真的AI化身制作引人入胜的视频内容，将文本转化为视频脚本，形成引人入胜的叙述。这些AI演员将您的想法变为现实，大大简化了创意视频制作过程。

是什么让HeyGen成为营销机构的有效AI视频生成器？

HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，为营销机构提供快速创建高质量视频广告和网红营销视频内容的能力。您可以轻松开发具有说服力的视频广告，使用AI网红展示手持产品。

HeyGen是否提供可定制的模板用于多样化视频项目？

是的，HeyGen提供多种可定制的模板和场景来启动您的视频项目。此功能允许高效的脚本编写和视频编辑，确保您的品牌独特创意愿景在所有社交媒体平台上得以保持。

HeyGen如何支持我所有视频的一致品牌形象？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户无缝地将他们的标志、特定颜色和其他品牌元素整合到视频中。这确保了品牌一致性，无需大量视频编辑，强化了您在所有内容中的信息传递。