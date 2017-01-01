影响者内容视频制作工具：快速创建引人入胜的视频

提升您的内容策略。生成引人入胜的短视频，使用逼真的AI化身，节省制作时间。

制作一个60秒的教学视频，专为有志成为科技影响者的人士设计，展示他们如何快速生成引人入胜的内容。视觉风格应简洁现代，配以清晰的图形和流畅的过渡，并辅以清晰友好的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能来制作对话，展示“AI化身”如何进行复杂的技术解释，突出HeyGen作为强大“AI视频生成器”的地位。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
创建一个90秒的品牌公告视频，目标受众为重视品牌一致性的市场经理和成熟的影响者。采用精致且具有说服力的视觉风格，搭配清晰专业的美学效果，并辅以自信且权威的旁白，以引起观众的共鸣。利用HeyGen的“AI化身”传达信息，确保“字幕/说明”准确同步，从而将HeyGen定位为领先的“影响者内容视频制作工具”，具备先进的“唇同步”功能。
示例提示词2
想象一个1分钟的解释视频，目标受众为优先考虑观众参与和可访问性的社交媒体经理和内容创作者。该视频应具有干净明亮的视觉美学，配以简洁的屏幕文字和轻快清晰的旁白。展示HeyGen的“字幕/说明”功能如何轻松生成“短视频”的准确文本，并通过使用“媒体库/素材支持”来展示多样化的场景，将HeyGen定位为强大的“AI字幕生成器”。
示例提示词3
为忙碌的微型影响者和小企业主设计一个45秒的宣传视频，他们寻求快速内容制作。视觉风格应充满活力且高度视觉化，利用快速剪辑和动画元素，搭配生动热情的旁白。突出HeyGen的“模板和场景”以实现即时专业布局，展示“从脚本到视频”功能的速度，使其成为高效“文本到视频”内容创作的必备工具。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

影响者内容视频制作工具的工作原理

使用AI化身和智能视频创作工具，将您的想法转化为动态、可分享的影响者内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写或粘贴您的视频脚本。我们的平台利用从脚本到视频的功能，轻松将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌或信息，确保您的内容脱颖而出。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
使用引人入胜的模板和场景以及自定义视觉元素个性化您的视频，以匹配您品牌的独特风格。
4
Step 4
导出并分享
生成高质量的视频，并利用纵横比调整和导出功能，实现跨所有社交平台的无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发鼓舞人心的主题视频

制作具有深刻共鸣的激励或教育内容，与您的观众建立联系并促进互动。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的AI视频，将文本转化为引人注目的视觉效果。它利用先进的AI化身技术将您的信息生动呈现，使复杂的视频制作变得人人可及。

HeyGen的AI化身可以定制或实现逼真动画吗？

可以，HeyGen的AI化身提供逼真的动画效果，并可以根据您的品牌进行定制。它们具备复杂的唇同步技术，实现自然的语音传递，甚至可以通过语音克隆复制声音。

HeyGen提供哪些功能用于创建社交媒体内容？

HeyGen提供直观的AI视频编辑器，拥有丰富的模板库，非常适合生成引人入胜的社交视频和短视频。它还包括AI字幕生成器，确保您的内容在各个平台上都具有可访问性和影响力，非常适合UGC广告或一般视频广告。

HeyGen支持自定义品牌和各种视频格式吗？

是的，HeyGen的强大AI视频编辑器支持全面的品牌控制，以维护您的视觉身份。它还具有纵横比调整功能，可以轻松适应任何所需格式的AI视频，确保在各个平台上的多样性。