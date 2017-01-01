影响者协作宣传视频制作工具：提升您的活动
使用AI化身为您的营销活动创建引人入胜的短视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态视频，面向希望提升其影响者营销效果的数字营销机构和内容创作者。该视频应展示创作者协作平台如何简化内容制作。视觉上，展示各种AI化身参与不同品牌场景，并配以欢快、专业的背景音乐。强调无需实地拍摄即可在多个活动中创建一致品牌信息的便捷性。
开发一个30秒的活力短视频，专为需要快速宣传视频制作工具的初创公司和独立企业家设计。视觉风格应明亮、吸引人，展示选择和自定义专业设计模板的拖放简便性。配以欢快、激励人心的音乐和友好的旁白。突出用户如何通过HeyGen的丰富模板和场景功能快速启动他们的第一个活动，无需设计经验即可创建惊艳视觉效果。
为视频制作团队和市场专家制作一个1分30秒的简洁视频，重点关注多平台短视频活动所需的技术精确性。视觉风格应干净，展示清晰的UI交互，并配以高度信息化和精确的旁白。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，详细说明如何轻松将内容适应各种社交媒体平台，确保最佳观看体验和活动一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI工具进行视频编辑？
HeyGen通过先进的AI工具和直观的AI视频编辑器简化视频创作。用户可以通过从脚本到视频的功能和逼真的AI化身轻松将脚本转化为动态视频。
HeyGen的编辑器中有哪些自定义选项？
在HeyGen的拖放编辑器中，用户拥有广泛的自定义选项，包括品牌控制以应用标志和颜色。它还提供多样的媒体库和专业设计的模板和场景，便于视频个性化。
HeyGen能否帮助创建高质量的宣传视频？
当然，HeyGen是一个强大的宣传视频制作工具，旨在为有效的营销活动制作高质量的短视频。轻松创建适合各种社交媒体平台的引人入胜的内容。
HeyGen是否提供团队协作项目的功能？
是的，HeyGen是一个创作者协作平台，支持视频项目的无缝团队协作。内容创作者可以高效合作，共享资源，简化工作流程，制作引人入胜的视频。